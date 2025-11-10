Відкриття заводу Rheinmetall в Україні затримується: причини
Будівництво заводу боєприпасів Rheinmetall в Україні затримується через те, що Україна висловила бажання змінити розташування об’єкта.
Про це в інтерв’ю Reservistenverband повідомив голова оборонного концерну Армін Пеппенґер.
За його словами, завод уже мав би працювати, але процес уповільнився через зміну місця розташування.
«Україна захотіла перенести локацію. Зараз говорять, що нову ділянку для будівництва визначать дуже скоро. Коли місце буде затверджене, ми зможемо звести завод протягом дванадцяти місяців — як це вдалося зробити в Німеччині», — зазначив Папперґер.
Rheinmetall також запропонувала Україні виготовляти на її території бронетранспортери Fuchs, бойові машини піхоти Lynx та танки Panther.
За словами керівника концерну, компанія готова налагодити нове виробництво всіх цих моделей безпосередньо в Україні — за аналогією з тим, як БТР Fuchs виробляється на заводі Rheinmetall в Алжирі.
«Очевидно, що саме БМП Lynx стане першим кроком. Перші п’ять машин ми будуємо в Німеччині, незабаром вони будуть передані Україні», — пояснив глава Rheinmetall.
Однак він уточнив, що контракт на організацію виробництва Lynx в Україні ще не підписаний, і для його реалізації потрібне фінансування.
«Відкривати виробництво в Україні має сенс лише тоді, якщо ми зможемо побудувати 200−300 машин», — додав Папперґер.
Нагадаємо, 11 серпня 2025 року генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер заявив, що компанія підписала перший контракт з Україною на виробництво боєприпасів, однак темпи реалізації проєкту в Україні відстають від бажаних.
За його словами, затримки спричинені не діями Rheinmetall, а високим рівнем бюрократії в Україні.
Тоді Папперґер зазначав, що будівництво заводу в Україні розпочалося майже одночасно з аналогічним проєктом у Німеччині, який уже готовий, тоді як український — досі ні.
