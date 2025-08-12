Rheinmetall подвоїть виробництво снарядів в Україні — Finance.ua
Rheinmetall подвоїть виробництво снарядів в Україні

Технології&Авто
15
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує подвоїти потужності майбутнього українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів. Наразі підприємство перебуває на етапі будівництва.
Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер, яку наводить проєкт German Aid to Ukraine.
За його словами, українська сторона прагне ще більше скоротити залежність від постачання боєприпасів із боку західних партнерів та наростити власне виробництво.
Спершу передбачалося, що завод вироблятиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік, проте на прохання української влади вирішили подвоїти потужність. Очікується, що за 1−2 роки підприємство зможе вийти на обсяг у 300 тисяч боєприпасів щорічно.
Завод Rheinmetall в Україні планують запустити наступного року.
Водночас гендиректор висловив невдоволення повільним просуванням проєкту, поклавши відповідальність на українську бюрократію. Він навів приклад заводу в німецькому Унтерлюсі, будівництво якого стартувало одночасно з українським, але вже завершено.
Нагадаємо, Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки (включно з БМП Lynx і Marder, танки Leopard ½), артилерійських систем (PzH 2000), боєприпасів (від 20 до 155 мм), систем ППО (Skynex), а також електроніки та дронів.
За матеріалами:
РБК-Україна
