Від трудоголіків до революціонерів: хто вони – найпотужніші інвестори світу — Finance.ua

Від трудоголіків до революціонерів: хто вони – найпотужніші інвестори світу
Інвестиції — це вже добре відомий інструмент для створення капіталу. За роки існування цієї сфери виникли різні напрямки та стилі. Крім того, індустрія стала більш професійною, а також з’явилися справжні титани на цьому ринку, пише DSP Mutual Fund.
Декілька відомих інвесторів зробили внесок у розвиток інвестицій як професії.
Воррен Баффет
Один із найвідоміших інвесторів всіх часів Воррен Баффет розвиває філософію свого колеги. Йдеться про Бенджаміна Грема, який написав фундаментально важливу книгу — «Розумний інвестор». Завдяки своєму фонду Berkshire Hathaway Баффет побудував велику спільноту постійних інвесторів.
Воррен Баффет наголошує, що інвестиції — це інструмент на довготривалий період. Також він додав, що інвестувати потрібно лише зі знижкою до справедливої вартості активу. Мільярдер дотримується ще й інших принципів роботи:
- не інвестувати у компанії, які працюють у незрозумілих секторах або які сильно залежать від сировинних товарів (газ, нафта);
- здорова дохідність дивідендів;
- інвестувати в компанії без боргів або з низьким рівнем боргу;
- компанії повинні мати стабільну та/або наростальну рентабельність на ринку, що свідчить про те, що вони здатні генерувати готівку та фінансувати у власне зростання.
Баффет володіє капіталом у розмірі 98,8 мільярда доларів, згідно з Forbes.
Джордж Сорос
Сорос — це один із найвідоміших інвесторів на короткотривалій дистанції у сучасному світі.
Він створив свій капітал завдяки агресивним ставкам на іноземні валюти, сировину та активи, базуючись на його макроекономічних прогнозах. Для прикладу, у 1992 році Сорос зробив ставку на падіння британського фунта. Наразі його статки видання Forbes оцінює у 6,7 мільярда доларів.
Білл Гросс
Це засновник компанії Pacific Investment Management Company та філантроп. Його фірму називають найбільшим облігаційним фондом у світі. Гросс відомий як працівник казино Лас-Вегаса з двома університетськими дипломами, який каже, що отримав більшість своїх навичок інвестування за столом у блекджек:
- ніколи не позичай забагато;
- ніколи не ризикуй занадто великим капіталом.
У 2011 році він застерігав від інвестування в казначейські облігації США в той час, коли доходи були під загрозою через інфляцію.
На сьогодні його капітал Forbes оцінює в 1,6 мільярда доларів.
Пітер Лінч
У минулому керував інвестиційним фондом Fidelity Magellan Fund. За часів його керівництва дохід стабільно досягав позначки вище середнього і зріс з 20 мільйонів доларів до 14 мільярдів доларів. Лінч є активним прихильником підходу «ніколи не відключатися».
Він цілодобово працював, досліджуючи ринок та спілкуючись з компаніями. Крім того, Пітер Лінч під час інвестування надає перевагу фундаментальному підходу. Основні його принципи:
- інвестувати у те, що добре знаєте;
- важливість хорошого менеджменту компанії;
- не потрібно намагатися передбачити макроекономічні індикатори, наприклад базову ставку;
- керуватися здоровим глуздом, оцінюючи основні принципи компанії (чи можете ви описати, чим займається компанія, і чому ви інвестуєте).
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