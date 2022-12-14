Помилки інвестора-початківця, та як не втратити все під час кризи: поради експерта — Finance.ua

Помилки інвестора-початківця, та як не втратити все під час кризи: поради експерта Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Помилки інвестора-початківця, та як не втратити все під час кризи: поради експерта

У нинішні кризові часи найцікавіша тема для інвесторів — як діяти та чого не варто робити, аби не втратити все. Порадами щодо цього поділився фултайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський під час конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 10 грудня у Києві.

«Якщо ви втратили небагато — це не помилка, ви просто задешево купили собі досвід на майбутнє. Для мене помилка — це щось, що має катастрофічні наслідки, бо все інше, що не має таких наслідків — це тренінг», — каже Карпіловський.

Нелегкий шлях інвестора

За словами Карпіловського, недосвідчений інвестор на своєму шляху проходить кілька основних стадій.

Спершу він хоче отримувати пасивний дохід 100500%. Мантра цього інвестора — щоб гроші «крапали» при мінімальних затратах часу.

Однак ця мрія дуже швидко минає, як тільки фіксуються перші збитки або як тільки інвестор намагається зробити інвестицію обдумано — не просто встрибнути у якусь інвестицію, а насправді зрозуміти що і як варто робити.

«Після цього ви стаєте мрійником-інвестором. Ви можете начитатися розумних книг і зрозуміти, що будь-яку інвестицію треба оцінювати раціонально. Ви починаєте розуміти, що у будь-якої інвестиції є фактор надійності, пасивності, дохідності та ліквідності», — каже засновник УкрІнвестКлуб.

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Такі інвестори, за словами експерта, намагаються оперувати раціонально. Однак навчитися на своєму досвіді, як показує практика, можна приблизно на 10 році інвестування.

Чого ж хоче розумний інвестор? Як каже Карпіловський, розумний інвестор хоче швидше навчитися, при цьому втративши менше.

«Навчитися бути інвестором дешево і швидко можна лише на своїх помилках, бо інформація з вами не з’єднається допоки не буде лайф-івенту, закріпленого сильною емоцією. Найчастіше це емоція втрати грошей. Чому це важливо? Інвестиційні рішення, які ви будете приймати через 30 років, в сотні разів важливіші ніж ті, що ви робите зараз. По-перше, зараз ви оперуєте набагато меншими коштами, ніж у вас будуть через десятки років. А по-друге, яку б ви помилку зараз не зробили, у вас ще є багато часу, щоб її виправити. Що стосується будь-яких інвестиційних активів, які ви невигідно купили — ви можете просто перечекати кризу і є велика ймовірність, що через 5-10 років усі ці активи будуть коштувати набагато більше», — розповів експерт.

Помилки в інвестуванні

За словами Карпіловського, якщо ви оцінюєте для себе параметри будь-якої угоди — інвестиційної чи для бізнесу — ви даєте оцінку активів, ризиків, ситуації, робите прогноз економіки того регіону і галузі, куди ви вкладаєте. Якщо ризики, про які інвестор знав, реалізуються — це не є помилкою. Це було частиною його стратегії.

«Якщо ви купуєте акції Apple, ви маєте бути готові до того, що вони втратять 50% своєї вартості. І коли так стається, це не ваша помилка, це здійснився ваш план — одна із його версій чи сценаріїв», — ділиться експерт.

Натомість помилка — це коли сам інвестор спланував неправильно.

Також експерт радить, що при диверсифікації свого інвестпортфеля, інвестор має думати не лише про конкретні активи, але і про регіони та валюти, а також щоб там містилися циклічні та контрциклічні активи. Бо інакше інвестиції перетворюються на американські гірки.

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