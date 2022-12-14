Помилки інвестора-початківця, та як не втратити все під час кризи: поради експерта — Finance.ua

Помилки інвестора-початківця, та як не втратити все під час кризи: поради експерта
У нинішні кризові часи найцікавіша тема для інвесторів — як діяти та чого не варто робити, аби не втратити все. Порадами щодо цього поділився фултайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський під час конференції «Жити на відсотки», що відбулася 10 грудня у Києві.
«Якщо ви втратили небагато — це не помилка, ви просто задешево купили собі досвід на майбутнє. Для мене помилка — це щось, що має катастрофічні наслідки, бо все інше, що не має таких наслідків — це тренінг», — каже Карпіловський.
Нелегкий шлях інвестора
За словами Карпіловського, недосвідчений інвестор на своєму шляху проходить кілька основних стадій.
Спершу він хоче отримувати пасивний дохід 100500%. Мантра цього інвестора — щоб гроші «крапали» при мінімальних затратах часу.
Однак ця мрія дуже швидко минає, як тільки фіксуються перші збитки або як тільки інвестор намагається зробити інвестицію обдумано — не просто встрибнути у якусь інвестицію, а насправді зрозуміти що і як варто робити.
«Після цього ви стаєте мрійником-інвестором. Ви можете начитатися розумних книг і зрозуміти, що будь-яку інвестицію треба оцінювати раціонально. Ви починаєте розуміти, що у будь-якої інвестиції є фактор надійності, пасивності, дохідності та ліквідності», — каже засновник УкрІнвестКлуб.
Такі інвестори, за словами експерта, намагаються оперувати раціонально. Однак навчитися на своєму досвіді, як показує практика, можна приблизно на 10 році інвестування.
Чого ж хоче розумний інвестор? Як каже Карпіловський, розумний інвестор хоче швидше навчитися, при цьому втративши менше.
«Навчитися бути інвестором дешево і швидко можна лише на своїх помилках, бо інформація з вами не з’єднається допоки не буде лайф-івенту, закріпленого сильною емоцією. Найчастіше це емоція втрати грошей. Чому це важливо? Інвестиційні рішення, які ви будете приймати через 30 років, в сотні разів важливіші ніж ті, що ви робите зараз. По-перше, зараз ви оперуєте набагато меншими коштами, ніж у вас будуть через десятки років. А по-друге, яку б ви помилку зараз не зробили, у вас ще є багато часу, щоб її виправити. Що стосується будь-яких інвестиційних активів, які ви невигідно купили — ви можете просто перечекати кризу і є велика ймовірність, що через 5-10 років усі ці активи будуть коштувати набагато більше», — розповів експерт.
Помилки в інвестуванні
За словами Карпіловського, якщо ви оцінюєте для себе параметри будь-якої угоди — інвестиційної чи для бізнесу — ви даєте оцінку активів, ризиків, ситуації, робите прогноз економіки того регіону і галузі, куди ви вкладаєте. Якщо ризики, про які інвестор знав, реалізуються — це не є помилкою. Це було частиною його стратегії.
«Якщо ви купуєте акції Apple, ви маєте бути готові до того, що вони втратять 50% своєї вартості. І коли так стається, це не ваша помилка, це здійснився ваш план — одна із його версій чи сценаріїв», — ділиться експерт.
Натомість помилка — це коли сам інвестор спланував неправильно.
Також експерт радить, що при диверсифікації свого інвестпортфеля, інвестор має думати не лише про конкретні активи, але і про регіони та валюти, а також щоб там містилися циклічні та контрциклічні активи. Бо інакше інвестиції перетворюються на американські гірки.
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