Від стабільного графіка до гнучкості: як робочий час впливає на продуктивність — Finance.ua

Від стабільного графіка до гнучкості: як робочий час впливає на продуктивність Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Від стабільного графіка до гнучкості: як робочий час впливає на продуктивність

Організація робочого часу стає стратегічним пріоритетом для роботодавців у сучасному бізнес-середовищі. А визначення оптимальних моделей робочого часу впливає на результативність і загальну задоволеність працівників.

Експерти robota.ua розповіли про вплив різних моделей робочого часу на продуктивність співробітників.

Гнучкий робочий час

Цей варіант дає працівникам можливість вибирати графіки, що відповідають індивідуальним потребам (наприклад, з 10:00 до 15:00 працівник має бути в офісі). Співробітники, які самостійно вибирають години роботи, відчувають більшу свободу та контроль над робочим часом. А відтак:

Вища продуктивність, менше втоми. Такий графік дозволяє пристосуватися до власних ритмів, відповідно працівники виконують роботу в той час, коли найбільш концентровані.

Підвищення мотивації. Гнучкість дозволяє відчувати більшу відповідальність за свою роботу та сильніше цінувати можливості, що надаються.

Можливість працювати за гнучким графіком підвищує привабливість компанії на ринку праці.

Але гнучкий робочий час має також недоліки:

Складнощі з плануванням.

Порушення робочої дисципліни.

Ризик вигорання.

Недостатня кількість спілкування та соціальної взаємодії.

Стандартний робочий графік

Зазвичай, це восьмигодинний робочий день з понеділка по п’ятницю. Він відіграє важливу роль у визначенні ефективності та задоволеності працівників і може впливати на них як позитивно, так і негативно.

Позитивний вплив:

Стабільність і регулярність. Допомагає працівникам планувати свій час.

Комунікація та взаємодія. Сприяє командному духу та спільному вирішенню завдань.

Навчання та розвиток. Офісні години можуть бути використані для професійного розвитку.

Негативний вплив:

Стрес та втома. Довгий робочий день зменшує продуктивність праці та задоволеність нею.

Брак гнучкості. Це може негативно позначитися на балансі між роботою та особистим життям.

Низька мотивація. Стандартний графік часто призводить до втрати мотивації.

Віддалена робота

Допомагає самостійно встановлювати графік відповідно до особистих потреб і ритму життя, що забезпечує робочу автономію.

Переваги віддаленої роботи:

Можливість працювати з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Це важливо для тих, хто шукає гнучкість і хоче уникнути часових та географічних обмежень.

Баланс між роботою та особистим життям. Працівники можуть ефективно поєднувати робочий час із сімейними справами.

Зменшення витрат на транспорт. Це економічно вигідно для працівників.

Однак віддалений робочий графік створює виклики для роботи в команді:

Комунікація може бути менш ефективною.

Складніше підтримувати зв’язок із колегами.

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Позмінна та нічна робота

Зазвичай позмінну та нічну роботу застосовують в галузях, де потрібно забезпечити постійність виробництва або обслуговування впродовж 24 годин.

Такий графік:

Забезпечує безперервність виробництва.

Оптимізує використання ресурсів (дозволяє ефективно використовувати робочу силу в різні години).

Оплачується за окрему плату (також можуть надаватися додаткові надбавки та премії).

Позмінна та нічна робота може бути вигідною для міжнародних компаній через різницю у часі.

Однак через постійні зміни така робота:

Викликає стрес та зміну біоритмів (як наслідок — втома, низька ефективність, проблеми зі сном).

Негативно впливає на спілкування та комунікацію (втрата соціального життя).

Для досягнення оптимальної ефективності, важливо враховувати індивідуальні потреби та можливості працівників.

Неповний робочий день

Передбачає скорочений робочий час порівняно зі стандартним робочим днем. Такий формат підштовхує працівників до більшої концентрації й ефективності та в рази зменшує виникнення вигорання.

Неповний робочий день має такі недоліки:

Менший розмір заробітної плати. Скорочення робочого часу, ймовірно, впливатиме на розмір заробітної плати.

Обмежені можливості кар'єрного росту. Повʼязано з тим, що працівники мають менше часу для здобуття нових навичок і професійного розвитку.

Неповний робочий день може бути вигідним для тих, хто цінує баланс між роботою та особистим життям. Проте важливо враховувати індивідуальні потреби працівників і забезпечувати ефективні засоби взаємодії й спілкування для підтримки робочого процесу.

Змішаний графік роботи

Це комбінація віддаленого формату роботи та роботи в офісі. Люди, які працюють за змішаним графіком, спокійно можуть виконувати домашні обовʼязки, приділяти час близьким і водночас працювати або, за бажанням, їздити в офіс.

Плюси змішаного графіка:

Підвищує продуктивність. Можливість працювати у час, коли концентрація уваги найвища (зі зручного для себе місця), може позитивно впливати на продуктивність працівників.

Підвищує задоволеність. Пропонуючи співробітникам можливість самостійно обирати місце та графік роботи, компанія підвищує рівень мотивації.

До недоліків можемо віднести:

Втрату спілкування та комунікації (оскільки частина працівників працює в різний час та різних місцях).

Втомлюваність (спілкування з дистанційними працівниками та тими, хто працює в офісі, може викликати фізичну й емоційну втому).

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