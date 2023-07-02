Працівники цінують гнучкий робочий графік та не прагнуть повертатися в офіси, — дослідження Сьогодні 20:40 — Особисті фінанси

Працівники цінують гнучкий робочий графік та не прагнуть повертатися в офіси, — дослідження

Майже половина (42%) компаній, які прийняли рішення про повернення до офісів, зіткнулися з вищим рівнем відтоку працівників, ніж вони очікували. І майже третина (29%) компаній, які зобов’язали повернутися до офісів, мають проблеми з набором персоналу.

Про це свідчать дані звіту компанії Unispace, пише Entrepreneur

Водночас за звітом Greenhouse, 76% працівників готові «покинути корабель», якщо їхні компанії вирішать відмовитися від гнучкого графіку роботи. На додаток, працівники з історично недостатньо представлених груп на 22% частіше розглядають інші варіанти, якщо гнучкий графік «зникає з поля зору».

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А от опитування SHED показує ситуацію з іншого боку. Воно прирівнює незадоволення від переходу від гнучкої моделі роботи до традиційної до незадоволення від скорочення заробітної плати на 2−3%.

За даними Greenhouse, 42% кандидатів категорично відмовилися б від «ролей», яким бракує гнучкості. Опитування SHED підтверджує, що працівники, які працюють з дому кілька днів на тиждень, дуже цінують таку можливість.

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Водночас у Greenhouse визначили, що приваблює працівників. Це — підвищена компенсація (48%), більша гарантія зайнятості (34%), можливості кар'єрного росту (32%), більш гнучка робоча політика (28%), більш позитивна корпоративна культура (27%).

Unispace додає до цього ще один фактор — вибір. Згідно з їхнім звітом, найпоширенішими почуттями, які працівники відчувають щодо офісу, є щастя (31%), вмотивованість (30%) та азарт (27%). Однак ці почуття зменшуються у тих, хто має обов’язкову звітність (27%, 26% і 22% відповідно).

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