Скільки втрачають американські міста через віддалену роботу — дослідження — Finance.ua

Скільки втрачають американські міста через віддалену роботу — дослідження Сьогодні 07:50 — Світ

Скільки втрачають американські міста через віддалену роботу — дослідження

Працівники американських компаній щорічно витрачають на тисячі доларів менше, ніж до пандемії COVID-19, тому що вони частіше працюють вдома.

Про це йдеться у дослідженні WFH Research.

Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон та округ Колумбія втрачають понад $4 тисячі на рік на одного працівника в місті, завдяки меншим споживчим витратам на харчування, розваги та покупки.

Згідно з аналізом Bloomberg, Нью-Йорк щорічно втрачає понад $12 мільярдів через віддалену роботу.

За даними дослідження, у січні 2023 року люди 27% свого часу працювали вдома. Це найнижчий відсоток з початку пандемії. Як пише видання Smartcitiesdive, цей відсоток може зменшуватись, якщо зменшаться кількість обмежень щодо COVID.

Бостон, Денвер, Міннеаполіс, Нью-Йорк, Сан-Франциско та інші міста США "намагаються оживити свої райони в центрі, щоб відновити втрачений бізнес і рух людей. Деякі міста заохочують працівників приватного сектору повернутися до своїх офісів або зобов’язують державних службовців працювати повний робочий день.

Інші ж прагнуть перетворити недостатньо використовувані офісні приміщення на житлові будинки, щоб збільшити відвідуваність і дохід.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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