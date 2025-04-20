Від початку великої війни відтік капіталу з рф сягнув майже $300 млрд — Finance.ua
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Від початку великої війни відтік капіталу з рф сягнув майже $300 млрд

Світ
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Від початку великої війни відтік капіталу з рф сягнув майже $300 млрд
Від початку великої війни відтік капіталу з рф сягнув майже $300 млрд
Після початку повномасштабної війни рф проти України обсяг прямих іноземних інвестицій у реальний сектор впав на 57% — із 497,7 млрд дол. до 216 млрд дол. Це мінімальний показник із 2009 року.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані центробанку рф.

Скільки втратила російська економіка від початку війни в Україні

У перший рік вторгнення країна втратила 138 млрд дол., у 2023-му — ще 80 млрд дол., а торік — ще 63 млрд дол.
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Загалом економіка росії за 2022−2024 роки втратила 281 млрд дол. зовнішніх вкладень.
У рублевому еквіваленті йдеться про 24,7 трлн рублів — це понад половина федерального бюджету рф (41 трлн рублів) і майже дорівнює прибутку всіх російських компаній за рік (30,4 трлн рублів).
російська влада робила ставку на партнерів із БРІКС, але ці надії не справдилися.
«Це свідчить про наростаючу ізоляцію російської економіки», — зазначив науковий співробітник Інституту проблем міжнародної безпеки в Німеччині Яніс Клюге.
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Навіть Китай, попри статус «стратегічного партнера», заборонив своїм компаніям інвестувати в нафтогазові проєкти рф, включно з «Силою Сибіру-2», і відмовився будувати автозаводи в росії.
Ще до війни понад 70% іноземних вкладень надходило від «недружніх» країн.
Саме вони інвестували у ключові галузі — видобуток, промисловість, торгівлю, фінанси та науку. Тепер ці вкладення зупинилися.
За матеріалами:
Економічна Правда
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