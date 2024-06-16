Від початку великої війни «Укрзалізниця» виготовила 70 медичних вагонів — Finance.ua

Від початку великої війни «Укрзалізниця» виготовила 70 медичних вагонів Сьогодні 05:13 — Фондовий ринок

Від початку великої війни «Укрзалізниця» виготовила 70 медичних вагонів

На власних потужностях «Укрзалізниця» виготовила вже 70 медичних вагонів з початку широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба «УЗ».

У повідомленні зазначається, що 12 червня чергові два вагони поповнили парк рухомого складу медичної евакуації для потреб Збройних Сил України.

«Ці вагони обладнані для перевезення поранених військових середньої тяжкості. Окрім необхідної медичної апаратури, лікувальних та медикаментозних наборів, передані вагони обладнані системами енергогенерації та очистки води», — повідомили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що на борту медичного поїзда окрім медиків працюють також залізничники. Вони забезпечують стале функціонування систем і вузлів медвагона, генераторів, підйомників.

Нагадаємо, за травень 2024 року «Укрзалізниця» перевезла майже 2,2 млн пасажирів у внутрішньому сполученні та майже 200 тисяч пасажирів — у міжнародному, демонструючи зростання на 22% та 21% відповідно у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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