Викрадали до тонни пального за раз: на Полтавщині викрито працівників «Укрзалізниці» — Finance.ua

Викрадали до тонни пального за раз: на Полтавщині викрито працівників «Укрзалізниці» Сьогодні 17:20 — Кримінал

Викрадали до тонни пального за раз: на Полтавщині викрито працівників «Укрзалізниці»

В Полтавській області викрито працівників однієї з регіональних філій «Укрзалізниці», які викрали пальне з локомотивів на пів мільйона гривень. Серед фігурантів — складач потягів, машиністи та помічники машиніста.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці задокументували 21 факт викрадення палива, а сума завданих збитків сягає 500 000 гривень. Трьох фігурантів затримали безпосередньо під час зливу пального з локомотива. За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. До складу угруповання входили працівники однієї з регіональних філій «Укрзалізниці».

Як працювала схема

Складач потягів, машиніст та його помічник розробили покрокову схему з незаконного привласнення дизельного пального з локомотивів. До протиправних дій вони залучили ще кількох своїх колег.

Фото: www.npu.gov.ua

Правоохоронці з’ясували, що порушники зливали пальне на території залізничної станції неподалік міста Кременчук. Перед кожним «виходом» на справу фігуранти узгоджували дату, час та місце збору, а також дотримувались посилених заходів конспірації. А саме використовували радіостанції, спілкувалися виключно через месенджери та виставляли на маршрутах так званих «фішкарів», які мали спостерігати за тим, аби ніхто не помітив протиправні дії.

Фото: www.npu.gov.ua

За раз учасники групи могли викрасти з локомотивів до однієї тонни пального. Надалі вони вивозили його на автомобілі до місць зберігання — гаражів та підсобних приміщень, які належали фігурантам. У подальшому зловмисники збували викрадене пальне на території Кременчуцького району Полтавської області.

Дії правоохоронців

Поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України трьох членів злочинної групи безпосередньо під час зливу дизельного пального з вантажного тепловоза, який здійснив зупинку на залізничній станції.

Також правоохоронці провели 22 обшуки в службових приміщеннях, за місцями мешкання, гаражах та в автомобілях фігурантів. Відтак вилучили:

1,5 тонни пального;

мапи маршруту руху потягів;

банківські картки;

мобільні телефони;

засоби для викрадення пального;

автомобіль, на якому перевозили викрадене та «чорнові» записи.

Правоохоронці задокументували 21 факт викрадення палива. Сума завданих АТ «Укрзалізниця» збитків сягає 500 000 гривень.

Покарання

П’ятьом учасникам оборудки поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На даний час трьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 242 000 гривень застави кожному. Стосовно ще двох — триває розгляд клопотань. Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб для притягнення їх до відповідальності.

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