Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень — Finance.ua

«Наприклад у квітні, за нашими оцінками, 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном припадало на зняття готівки. Це майже 23 млрд грн в еквіваленті. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (22 млрд грн)», — розповів він.
Гелетій зазначив, що більше половини цих сум припадає на клієнтів банків, які максимально або повністю використовують місячний ліміт на отримання готівки в іноземних банкоматах.
«Очевидно, це не лише громадяни, які вимушено покинули країну, а й так звані „карткові туристи“, котрі заробляють на ввезенні готівкової валюти до України та перепродажу через місцеві мережі обмінників. Це спосіб обійти обмеження на купівлю валюти», — пояснює заступник голови НБУ.
При цьому на міжбанку, каже він, в окремі періоди зустрічалося навіть перевищення обсягів продажу валюти над купівлею. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту є незначним — близько 20 млн дол. на день.
За словами Гелетія, в НБУ бачать дискусію бізнесу щодо вільного готівкового курсу валют, але керуються двома основними завданнями: зберегти валютні ресурси для пріоритетних видатків на оборону та критичний імпорт та не допустити непродуктивного відтоку капіталу. Аби зменшити спекуляції у вигляді «карткового туризму», ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих карт зменшили удвічі — до 50 тис. грн на місяць.
«Зараз ми бачимо, що ситуація на готівковому сегменті ринку поступово нормалізується», — резюмує посадовець.