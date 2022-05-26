Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень — Finance.ua
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Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень

Вчора 16:48Особисті фінанси
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Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривеньВід початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень
За 20 днів травня майже половину всіх операцій з гривневими картками українців за кордоном припало на зняття готівки, у тому числі — на так званий «картковий туризм».
Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю Forbes Україна.
За його словами, щодня українські банки перераховують близько 100 млн доларів на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій з гривневими картками за кордоном.
З одного боку це пояснюється виїздом українців за кордон через війну, однак в НБУ проаналізували структуру цих операцій і побачили, що від третини до половини операцій припадає на зняття готівки.
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«Наприклад у квітні, за нашими оцінками, 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном припадало на зняття готівки. Це майже 23 млрд грн в еквіваленті. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (22 млрд грн)», — розповів він.
Гелетій зазначив, що більше половини цих сум припадає на клієнтів банків, які максимально або повністю використовують місячний ліміт на отримання готівки в іноземних банкоматах.
«Очевидно, це не лише громадяни, які вимушено покинули країну, а й так звані „карткові туристи“, котрі заробляють на ввезенні готівкової валюти до України та перепродажу через місцеві мережі обмінників. Це спосіб обійти обмеження на купівлю валюти», — пояснює заступник голови НБУ.
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При цьому на міжбанку, каже він, в окремі періоди зустрічалося навіть перевищення обсягів продажу валюти над купівлею. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту є незначним — близько 20 млн дол. на день.
За словами Гелетія, в НБУ бачать дискусію бізнесу щодо вільного готівкового курсу валют, але керуються двома основними завданнями: зберегти валютні ресурси для пріоритетних видатків на оборону та критичний імпорт та не допустити непродуктивного відтоку капіталу. Аби зменшити спекуляції у вигляді «карткового туризму», ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих карт зменшили удвічі — до 50 тис. грн на місяць.
«Зараз ми бачимо, що ситуація на готівковому сегменті ринку поступово нормалізується», — резюмує посадовець.

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За матеріалами: Економічна Правда
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