Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень — Finance.ua

Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень

Вчора 16:48 — Особисті фінанси

Від початку травня українці зняли за кордоном готівки на 22 мільярди гривень

За 20 днів травня майже половину всіх операцій з гривневими картками українців за кордоном припало на зняття готівки, у тому числі — на так званий «картковий туризм».

Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю Forbes Україна.

За його словами, щодня українські банки перераховують близько 100 млн доларів на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій з гривневими картками за кордоном.

З одного боку це пояснюється виїздом українців за кордон через війну, однак в НБУ проаналізували структуру цих операцій і побачили, що від третини до половини операцій припадає на зняття готівки.

«Наприклад у квітні, за нашими оцінками, 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном припадало на зняття готівки. Це майже 23 млрд грн в еквіваленті. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (22 млрд грн)», — розповів він.

Гелетій зазначив, що більше половини цих сум припадає на клієнтів банків, які максимально або повністю використовують місячний ліміт на отримання готівки в іноземних банкоматах.

«Очевидно, це не лише громадяни, які вимушено покинули країну, а й так звані „карткові туристи“, котрі заробляють на ввезенні готівкової валюти до України та перепродажу через місцеві мережі обмінників. Це спосіб обійти обмеження на купівлю валюти», — пояснює заступник голови НБУ.

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При цьому на міжбанку, каже він, в окремі періоди зустрічалося навіть перевищення обсягів продажу валюти над купівлею. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту є незначним — близько 20 млн дол. на день.

За словами Гелетія, в НБУ бачать дискусію бізнесу щодо вільного готівкового курсу валют, але керуються двома основними завданнями: зберегти валютні ресурси для пріоритетних видатків на оборону та критичний імпорт та не допустити непродуктивного відтоку капіталу. Аби зменшити спекуляції у вигляді «карткового туризму», ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих карт зменшили удвічі — до 50 тис. грн на місяць.

«Зараз ми бачимо, що ситуація на готівковому сегменті ринку поступово нормалізується», — резюмує посадовець.

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