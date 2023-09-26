Від початку повномасштабної війни збагатився на майже 9 млн грн: повідомлено підозру начальнику обласного ТЦК — Finance.ua

Від початку повномасштабної війни збагатився на майже 9 млн грн: повідомлено підозру начальнику обласного ТЦК Сьогодні 11:29 — Кримінал

Від початку повномасштабної війни збагатився на майже 9 млн грн: повідомлено підозру начальнику обласного ТЦК, Фото: npu.gov.ua

На Дніпропетровщині правоохоронці виявили у власності начальника обласного ТЦК і його родини майно, загальна вартість якого значно перевищує законні доходи підозрюваного.

Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За словами керівника Департаменту, під час дії правового режиму воєнного стану начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оформив на батька дві квартири та кілька автомобілів на території міста Дніпро. Також на батька було зареєстровано підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², проте до податкових органів звіти про доходи від вказаного субʼєкта господарювання не надходили.

Читайте також Директора львівського держпідприємства підозрюють в крадіжці металів з запчастин до ППО

Наприкінці липня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції провели слідчі дії за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Вилучили документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно.

«За півтора року повномасштабного вторгнення фігурант набув активів на понад 8,8 млн грн, — повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, — даний факт підтверджується і відповідним висновком НАЗК».

Читайте також НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили військкому про підозру за ч. 1 ст. 368−5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує його законні доходи, передбачене позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.