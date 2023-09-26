Директора львівського держпідприємства підозрюють в крадіжці металів з запчастин до ППО — Finance.ua
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Директора львівського держпідприємства підозрюють в крадіжці металів з запчастин до ППО

Кримінал
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Директора львівського держпідприємства підозрюють в крадіжці металів з запчастин до ППО
Директора львівського держпідприємства підозрюють в крадіжці металів з запчастин до ППО, Фото: esbu.gov.ua
Керівник державного підприємства здійснив розтрату запчастин до військової техніки, які виготовлені з дорогоцінних металів, а саме стендів, вузлів незавершеного виробництва та комплектувальні вироби, призначені для виготовлення обчислювальних комплексів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Зокрема у сплаві містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію.
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Внаслідок такого зловживання службовим становищем державі завдано збитків на 2,4 млн грн.
Наразі детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили колишньому директорові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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