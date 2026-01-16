0 800 307 555
Від початку опалювального сезону рф 256 разів атакувала енергетику України

Служба безпеки кваліфікує послідовні російські удари по енергетиці як злочини проти людяності.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідчих, від початку цьогорічного опалювального сезону росіяни здійснили 256 повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання в Україні. Зокрема, із жовтня 2025 року й дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій і 45 найбільших теплоелектроцентралей.
Також вони завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 — по електропідстанціях у різних регіонах. Кожна із цих атак мала комбінований характер, її здійснювали з використанням десятків російських дронів і ракет, зазначили в СБУ.
За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової й електричної генерації в Києві й Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.
РФ атакувала критичну інфраструктуру балістичними і крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань» (Shahed).
Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних вимкнень електроенергії й тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців.
СБУ кваліфікує системне знищення росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442−1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах, наголосили у СБУ.
