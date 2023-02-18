Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять

Особисті фінанси
82
Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять
Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять
Вже декілька разів поспіль у щомісячних дослідженнях професія медіабаєра посідала перше місце серед найвисокооплачуваніших не ІТ-посад за середньою зарплатою від 70 000 грн і більше.
Про це пише Work.ua.

Хто такий Media Buyer

Медіабаєр — це людина, яка знає, де знаходиться цільова аудиторія вашої компанії, й може запустити рекламну диджитал-кампанію на підходящій платформі з меседжем, який спрацює найкраще.
Спеціаліст також знає, що і як сказати в оголошені, щоб охопити більше людей та згенерувати потрібний трафік.
Читайте також
Стати медіабаєром може будь-хто, якщо має бажання навчитися цієї справи. Але найкраще інтегруються кандидати з позицій в аналітиці, консалтингу, маркетингу з FMCG компаній, де була можливість попрацювати з офлайн-маркетингом і відповідно перенести свою експертизу в диджитал.

Заробітна плата

Зарплата дуже залежить від типу компанії, команди, задач, рівня відповідальності та досвіду фахівця й geo. Вона може варіюватися від 0 до нескінченності.
Читайте також
В Україні середня місячна зарплата медіабаєра становить від 1 000 (приблизно 37 000 грн) до 3 000 доларів (приблизно 110 000 тис. грн). У тих, хто має безліч клієнтів чи велику команду, інколи цифра досягає 50 000 доларів на місяць (1 837 100 грн згідно з нинішнім курсом).

Навчання

Професія стає все популярнішою й можливостей навчатися мистецтва Media Buying з’являється все більше.
Для початку помічною може стати освіта у своєму класичному розумінні за спеціальностями: маркетинг, системний аналіз, економіка, соціологія, реклама.

Кредит до зарплати 👛

В університеті на Media Buyer’ів ніхто не вчить, тому після здобуття базової класичної освіти є такі варіанти:
  1. виділити бюджет і почати вчитися самостійно, тестуючи, як працює запуск реклами у Facebook та Google;
  2. піти працювати на посаду Junior’a або Trainee, де під наглядом вже досвідчених фахівців можна буде навчитися всього з нуля на практиці.
Але перед тим як практикувати свої знання у сфері, треба прокачати теорію.

Вимоги

Базові навички для Media Buyer’a:
  • добре розвинені аналітичні навички;
  • креативність;
  • відкритість та комунікабельність;
  • знання англійської мови для відстежування маркетингових трендів;
  • системність;
  • стресостійкість;
  • хист до постійного навчання, інакше надовго у цій професії затриматися не вдасться.
Насамперед фахівець має бути гарним аналітиком, адже щодня доведеться зіштовхуватись з тим, що потрібно моніторити ринок та конкурентів.
Місце для вашої реклами
Media Buyer повинен гарно розбиратися в платформі (Google, Facebook й таке інше), на якій працює, знати її правила, умови співпраці, сильні та слабкі сторони; як налаштувати трекер та інші інструменти, які супроводжують трафік.
Також треба розбиратися в цільовій аудиторії клієнта та розуміти, де її шукати, як спілкуватися, що їй подобається.
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

Хочу працювати в IT

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.