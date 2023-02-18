Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять — Finance.ua

Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять Сьогодні 20:38 — Особисті фінанси

Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять

Вже декілька разів поспіль у щомісячних дослідженнях професія медіабаєра посідала перше місце серед найвисокооплачуваніших не ІТ-посад за середньою зарплатою від 70 000 грн і більше.

Про це пише Work.ua.

Хто такий Media Buyer

Медіабаєр — це людина, яка знає, де знаходиться цільова аудиторія вашої компанії, й може запустити рекламну диджитал-кампанію на підходящій платформі з меседжем, який спрацює найкраще.

Спеціаліст також знає, що і як сказати в оголошені, щоб охопити більше людей та згенерувати потрібний трафік.

Стати медіабаєром може будь-хто, якщо має бажання навчитися цієї справи. Але найкраще інтегруються кандидати з позицій в аналітиці, консалтингу, маркетингу з FMCG компаній, де була можливість попрацювати з офлайн-маркетингом і відповідно перенести свою експертизу в диджитал.

Заробітна плата

Зарплата дуже залежить від типу компанії, команди, задач, рівня відповідальності та досвіду фахівця й geo. Вона може варіюватися від 0 до нескінченності.

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В Україні середня місячна зарплата медіабаєра становить від 1 000 (приблизно 37 000 грн) до 3 000 доларів (приблизно 110 000 тис. грн). У тих, хто має безліч клієнтів чи велику команду, інколи цифра досягає 50 000 доларів на місяць (1 837 100 грн згідно з нинішнім курсом).

Навчання

Професія стає все популярнішою й можливостей навчатися мистецтва Media Buying з’являється все більше.

Для початку помічною може стати освіта у своєму класичному розумінні за спеціальностями: маркетинг, системний аналіз, економіка, соціологія, реклама.

В університеті на Media Buyer’ів ніхто не вчить, тому після здобуття базової класичної освіти є такі варіанти:

виділити бюджет і почати вчитися самостійно, тестуючи, як працює запуск реклами у Facebook та Google; піти працювати на посаду Junior’a або Trainee, де під наглядом вже досвідчених фахівців можна буде навчитися всього з нуля на практиці.

Але перед тим як практикувати свої знання у сфері, треба прокачати теорію.

Вимоги

Базові навички для Media Buyer’a:

добре розвинені аналітичні навички;

креативність;

відкритість та комунікабельність;

знання англійської мови для відстежування маркетингових трендів;

системність;

стресостійкість;

хист до постійного навчання, інакше надовго у цій професії затриматися не вдасться.

Насамперед фахівець має бути гарним аналітиком, адже щодня доведеться зіштовхуватись з тим, що потрібно моніторити ринок та конкурентів.

Media Buyer повинен гарно розбиратися в платформі (Google, Facebook й таке інше), на якій працює, знати її правила, умови співпраці, сильні та слабкі сторони; як налаштувати трекер та інші інструменти, які супроводжують трафік.

Також треба розбиратися в цільовій аудиторії клієнта та розуміти, де її шукати, як спілкуватися, що їй подобається.

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