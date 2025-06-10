Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави — Finance.ua
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Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави

Фондовий ринок
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Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави
Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави
Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» в умовах воєнного стану.
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5 червня 2025 року Суд залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позову залишено без змін.
Суд підтвердив, що примусове вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах — відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положень Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
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Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій.
Примусове відчуження корпоративних прав ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» стало необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.
За матеріалами:
Finance.ua
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