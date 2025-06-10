Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави — Finance.ua

Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави

Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» в умовах воєнного стану.

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5 червня 2025 року Суд залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позову залишено без змін.

Суд підтвердив, що примусове вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах — відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положень Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

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Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій.

Примусове відчуження корпоративних прав ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» стало необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.

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