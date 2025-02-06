«Укрнафта» планує збудувати парогазову ТЕЦ — Finance.ua

«Укрнафта» планує збудувати парогазову ТЕЦ Сьогодні 18:00 — Енергетика

Компанія «Укрнафта» анонсувала будівництво сучасної парогазової теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка зможе забезпечувати електроенергією та теплом населення, а також постачати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Будівництво ТЕЦ стало однією з ключових тем обговорення на зустрічі директора Укрнафти Сергія Корецького з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

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«Детально обговорили статус проєктів, над якими вже працює компанія, та намітили чіткі кроки щодо планування додаткового фінансування для будівництва нової сучасної генерації», — зазначив Корецький.

Як пише «Інтерфакс-Україна», з посиланням на голову Наглядової ради «Укрнафти» Данкана Найтінгейла, компанія працює над реалізацією проєктів з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.

ЄБРР у грудні 2024 року розпочав процедури закупівлі газових електростанцій у рамках кредитної та донорської угоди з «Укрнафтою».

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Першу закупівлю оголошено на постачання газопоршневих електростанцій і когенераційних установок для трьох об’єктів сумарною встановленою електричною потужністю близько 70 МВт.

Другу закупівлю оголошено на поставку електростанцій з газовими двигунами в контейнерах загальною потужністю близько 56 МВт. Це модульні установки, які можна переміщати залежно від потреб.

Крім того, кредит ЄБРР буде співфінансовано за рахунок інвестиційних грантів у EUR9,5 млн від Нідерландів і EUR12,5 млн від США, які буде спрямовано через спеціальний фонд ЄБРР, а також за рахунок гранту технічної підтримки в розмірі EUR1,8 млн від інших донорів.

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