Кременчуцьку ТЕЦ планують передати у власність ПАТ «Укрнафта» — Finance.ua
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Кременчуцьку ТЕЦ планують передати у власність ПАТ «Укрнафта»

Казна та Політика
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Уряд вирішив до 26 жовтня передати Кременчуцьку ТЕЦ, яку від початку повномасштабного вторгнення поруйнували російські ракети, у власність ПАТ «Укрнафта».
Таке розпорядження опублікували на офіційному сайті Кабміну.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у найближчі дні має передати корпоративні права на Кременчуцьку ТЕЦ до ПАТ «Укрнафта», йдеться у документі. Це роблять для забезпечення опалювального сезону у Кременчуці.
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Нагадаємо, 2022-го російські обстріли зруйнували Кременчуцьку теплоелектроцентраль. Після цього її узяли на баланс області, і частині жителів міста тепло та гарячу воду почало надавати обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго». 2023-го ТЕЦ передали у власність держави.
«Ми провели усі разом опалювальний сезон у місті Кременчук, а ось коли дійшла справа до наступного опалювального сезону 2023−2024, одна із структур „Нафтогазу“ — „Нафтогаз Трейдинг“, висунула умову, що якщо обласне комунальне підприємство „Полтаватеплоенерго“ візьме на себе борг 1,3 мільярда, які був створений ще до нас, тоді з нами підпишуть договір (на постачання природного газу. — Ред.). Якщо не візьме — договір не підпишуть», — розповідав раніше голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
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9 вересня 2023-го року через відсутність договору на постачання природного газу із товариством «Нафтогаз Трейдинг» споживачі «Полтаватеплоенерго» частково залишилися без гарячого водопостачання.
13 вересня представники обласної влади та обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» мали зустріч «Нафтогазом», яке перестало постачати природний газ через борги. За результатами перемовин повідомили, що гаряча вода має з’явитися о 6:00 14 вересня. Однак, через технічні проблеми виникли пориви на теплових мережах. Тому гаряча вода того ж дня з’явилася не в усіх.
За матеріалами:
suspilne.media
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