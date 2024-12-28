Львів взяв 840 мільйонів кредиту від держбанку на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Львів взяв 840 мільйонів кредиту від держбанку на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу

Кредит&Депозит
17
Львів взяв 840 мільйонів кредиту від держбанку на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу
Львів взяв 840 мільйонів кредиту від держбанку на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу
Державний Ощадбанк уклав кредитну угоду на 5 років з Львівською міською радою на суму 840 млн грн для фінансування інфраструктурних проєктів.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
Основна частина кредиту буде спрямована на завершення будівництва Львівського сміттєпереробного заводу. За даними міської ради, наразі готовність об’єкта становить 70%. Після запуску завод зможе переробляти понад 250 тис тонн побутових відходів щороку.
Ощадбанк наголосив, що це перша угода з Львівською міською радою, укладена під час повномасштабної війни. Як зазначив заступник голови правління банку Юрій Каціон, завод буде важливим екологічним проєктом для регіону, а також сприятиме створенню RDF-палива, яке постачатимуть на цементні заводи.
Зазначається, що кредитні кошти надаватимуться траншами, що дозволить фінансувати проєкти поступово. Крім вищезазначеного заводу, фінансування отримають також такі проєкти:
  • будівництво мосту на вул. Ковча;
  • облаштування двох центрів для ветеранів;
  • реконструкція системи живлення ТЦ «Північна» (ТЕЦ-2).
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.