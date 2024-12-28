Львів взяв 840 мільйонів кредиту від держбанку на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу — Finance.ua

Львів взяв 840 мільйонів кредиту від держбанку на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу Сьогодні 11:12 — Кредит&Депозит

Львів взяв 840 мільйонів кредиту від держбанку на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу

Державний Ощадбанк уклав кредитну угоду на 5 років з Львівською міською радою на суму 840 млн грн для фінансування інфраструктурних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Основна частина кредиту буде спрямована на завершення будівництва Львівського сміттєпереробного заводу. За даними міської ради, наразі готовність об’єкта становить 70%. Після запуску завод зможе переробляти понад 250 тис тонн побутових відходів щороку.

Ощадбанк наголосив, що це перша угода з Львівською міською радою, укладена під час повномасштабної війни. Як зазначив заступник голови правління банку Юрій Каціон, завод буде важливим екологічним проєктом для регіону, а також сприятиме створенню RDF-палива, яке постачатимуть на цементні заводи.

Зазначається, що кредитні кошти надаватимуться траншами, що дозволить фінансувати проєкти поступово. Крім вищезазначеного заводу, фінансування отримають також такі проєкти:

будівництво мосту на вул. Ковча;

облаштування двох центрів для ветеранів;

реконструкція системи живлення ТЦ «Північна» (ТЕЦ-2).

Економічна Правда За матеріалами:

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