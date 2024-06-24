Верещук пропонує розширити перелік переселенців, які мають право на виплати — Finance.ua

Верещук пропонує розширити перелік переселенців, які мають право на виплати
Кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують грошову допомогу від держави на оплату житла, має бути збільшена.
На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час форуму, присвяченого другій річниці створення громадського об’єднання «ВПО України».
Верещук повідомила, що вже звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на виплати.
За її словами, гроші на це у держбюджеті є, і дуже важливо, аби переселенці отримали виплати.
«Я проти ідеї, щоб в інший спосіб надавати ВПО ці кошти, гадаю, люди в змозі самі вирішувати, куди витратити гроші від держави, виходячи з власних потреб. 57 млрд гривень, що закладені в бюджеті на цей рік на допомогу ВПО, мають отримати переселенці. Це дуже важливо», — заявила Верещук.
Як повідомлялося, із березня 2024 року більшість внутрішніх переселенців були позбавлені грошової допомоги на житло від держави, яка становить 2−3 тис. грн.
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