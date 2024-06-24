Верещук пропонує розширити перелік переселенців, які мають право на виплати — Finance.ua

Верещук пропонує розширити перелік переселенців, які мають право на виплати Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Верещук пропонує розширити перелік переселенців, які мають право на виплати

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують грошову допомогу від держави на оплату житла, має бути збільшена.

На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час форуму, присвяченого другій річниці створення громадського об’єднання «ВПО України».

Верещук повідомила, що вже звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на виплати.

За її словами, гроші на це у держбюджеті є, і дуже важливо, аби переселенці отримали виплати.

«Я проти ідеї, щоб в інший спосіб надавати ВПО ці кошти, гадаю, люди в змозі самі вирішувати, куди витратити гроші від держави, виходячи з власних потреб. 57 млрд гривень, що закладені в бюджеті на цей рік на допомогу ВПО, мають отримати переселенці. Це дуже важливо», — заявила Верещук.

Як повідомлялося, із березня 2024 року більшість внутрішніх переселенців були позбавлені грошової допомоги на житло від держави, яка становить 2−3 тис. грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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