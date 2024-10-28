Венеція продовжує дію податку на одноденний в’їзд — Finance.ua

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Венеція продовжує дію податку на одноденний в’їзд

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Венеція продовжує дію податку на одноденний в’їзд
Венеція продовжує дію податку на одноденний в’їзд
У Венеції до наступного року продовжили термін дії платного в’їзду до міста, збільшивши кількість днів, за які туристи повинні заплатити, щоб в’їхати у Венецію. Також подвоєно збір до 10 євро для відвідувачів, котрі не бронюють місця заздалегідь.
Про це пише AP.
За словами мера Венеції Луїджі Бруньяро, податок спрямований на те, щоб допомогти місту та його жителям боротися з надмірним туризмом й уникнути величезного потоку відвідувачів під час багатолюдних свят і вихідних.

Коли застосовуватимуть податок

Новий податок застосовуватиметься з п’ятниці по неділю та у святкові дні з 18 квітня по 27 липня наступного року, загалом 54 дні. Це майже вдвічі більше, ніж кількість днів, коли він застосовувався цього року.
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Туристи, які не зроблять бронювання за чотири дні наперед, заплатять 10 євро замість звичайних 5 євро. Податок діятиме в години пік — з 08:30 до 16:00.

Кому можна не платити податок

Звільняються від податку резиденти, венеційці, студенти й робітники, а також туристи, які забронювали готель або інше житло.

Результати першого етапу програми

Наприкінці першого тестового етапу, у липні минулого року, офіційні особи заявили, що податок приніс 2,4 млн євро, що становить близько 1000 входів у кожен із тестових днів.
Нагадаємо, раніше видання The Guardian зазначало, що влада Венеції хоче скоротити кількість туристів, оскільки ЮНЕСКО розглядає можливість внесення італійського міста до списку небезпечної спадщини. Планується, що з весни наступного року у Венеції буде випробувана система продажу квитків, коли денні відвідувачі платитимуть 5 євро за вхід в історичний центр італійського міста.
Венеція шукає нових гондольєрів, їх доходи сягають 150 000 євро на рік. Набір на цю роботу — вкрай рідкісна подія, оскільки ця професія зазвичай передається у спадок.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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