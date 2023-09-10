У Венеції з 2024 року стане платним одноденне відвідування міста туристами — Finance.ua
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У Венеції з 2024 року стане платним одноденне відвідування міста туристами

Світ
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У Венеції з 2024 року стане платним одноденне відвідування міста туристами
У Венеції з 2024 року стане платним одноденне відвідування міста туристами
Влада Венеції хоче скоротити кількість туристів, оскільки ЮНЕСКО розглядає можливість внесення італійського міста до списку небезпечної спадщини.
Про це пише The Guardian.
З весни наступного року у Венеції буде випробувана система продажу квитків, коли денні відвідувачі платитимуть 5 євро за вхід в історичний центр італійського міста.
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Виконавча рада міста підтримала цей крок лише через кілька тижнів після того, як ЮНЕСКО рекомендувала включити Венецію до списку об'єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою, частково через вплив масового туризму.
«Регулювання туристичних потоків у певні періоди є необхідним, але це не означає закриття міста. Венеція завжди буде відкрита для всіх», — сказав мер Венеції Луїджі Бруньяро.
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Мешканці, пасажири, студенти та діти віком до 14 років будуть звільнені від оплати, як і туристи, які залишаються в місті на ніч, йдеться в заяві місцевої влади.
«Мета полягає в тому, щоб перешкодити щоденному туризму в певні періоди, відповідно до крихкості та унікальності міста», — додали в документі.
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План, який довго обговорювався, ще має бути затверджений ширшою міською радою, яка збирається 12 вересня. Виконавча рада у вівторок погодилася на 30-денний випробувальний період, який, ймовірно, буде розподілено на державні свята та вихідні дні навесні та влітку 2024 року.

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За матеріалами:
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