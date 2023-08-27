Доходи світової туристичної галузі сягнуть $15,5 трлн до 2033 року — прогноз WTTC — Finance.ua
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Доходи світової туристичної галузі сягнуть $15,5 трлн до 2033 року — прогноз WTTC

Світ
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Доходи світової туристичної галузі сягнуть $15,5 трлн до 2033 року — прогноз WTTC
Доходи світової туристичної галузі сягнуть $15,5 трлн до 2033 року — прогноз WTTC
Обсяг світової туристичної галузі до 2033 року зросте на 50% порівняно з 2019 роком, до $15,5 трлн.
Про це пише Bloomberg із посиланням на прогноз Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC).
Вказана сума становитиме близько 11,6% глобальної економіки.
У 10-річному прогнозі аналізується економічний внесок основних світових туристичних ринків та розкривається пʼятірка найпотужніших економік у галузі подорожей та туризму станом на 2022 рік із погляду на внесок у ВВП. Вони залишилися такими, як і до 2019 року: США, Китай, Німеччина, Велика Британія та Японія. Франція, Мексика, Італія, Індія та Іспанія замкнули першу десятку.
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До звіту також включені дані про вклад подорожей та туризму в ринок праці: загалом до 2033 року в галузі буде зайнято до 430 млн осіб порівняно з 334 млн у 2019 році. Це приблизно одне із девʼяти робочих місць у світі.
Очікується, що сфера подорожей зростатиме набагато швидше, ніж економіка загалом.
«Економісти кажуть, що світовий ВВП зростатиме у річному обчисленні приблизно на 2,6% на рік, у подорожах та туризмі ми очікуємо близько 5,1%», — каже Джулія Сімпсон, президент та головний виконавчий директор WTTC.
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Сімпсон додає, що ще один прогноз WTTC вказує на майбутні великі зміни: протягом наступних 10 років туристична сфера США, яка є найбільшою у світі з річним обсягом виробництва $2 трлн, поступиться Китаю.
Прогнозується, що 2033 року туристичний сектор Китаю принесе $4 трлн і становитиме 14,1% китайської економіки.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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