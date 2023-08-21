Скільки заробила туристична галузь України за перше півріччя 2023 — Finance.ua

Скільки заробила туристична галузь України за перше півріччя 2023 Сьогодні 07:41 — Казна та Політика

Скільки заробила туристична галузь України за перше півріччя 2023

Представники туристичної галузі України за два квартали 2023 року сплатили до бюджету 897,848 млн грн, повідомили в пресслужбі Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ) агентству «Інтерфакс-Україна».

Уточнюють, що це на 11% більше, ніж за перше півріччя 2022 року (809,435 млн грн), і на 17,5% менше, ніж за перше півріччя 2021 року, коли до держбюджету від туристичної галузі перерахували 1 млрд 88 млн 945 тис. грн.

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У релізі повідомляється, що за перше півріччя 2023 року загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівняно з тим самим періодом у 2022 році зменшилася на 23%. Кількість юридичних осіб знизилася на 28%, фізичних — на 21%. Якщо порівнювати цей показник із аналогічним періодом 2021 року, то загальне скорочення становило 36% - кількість юридичних осіб зменшилася на 45%, а фізичних — на 32%.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету — 63% - сплачено готелями (569,828 млн грн). У 2022 році було сплачено 460,498 млн грн, а за той самий період 2021 року — 665,420 млн грн.

За перші шість місяців цього року зменшилася частка сплаченого податку від діяльності туристичних баз і дитячих таборів відпочинку. До бюджету від цих засобів розміщення надійшло 60,428 млн грн податку проти 73,012 млн грн за перші шість місяців минулого року. У 2021 році цими засобами розміщення було сплачено 178,921 млн грн.

Приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів і стоянок для житлових автофургонів за два квартали поточного року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зріс майже вдвічі, становивши 1,492 млн грн проти 731 тис. грн. Однак порівняно з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися.

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