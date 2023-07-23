Названо найбільш переповнені туристичні локації Європи — Finance.ua

Названо найбільш переповнені туристичні локації Європи
Європа приваблює туристів з усього світу — з кожним роком все більше мандрівників прагнуть побачити міста з багатою історією та культурою, а також відвідати мальовничі локації.
Які європейські пам’ятки та пляжі найбільше заповнені людьми — розповідає thethinkingtraveller.com.
Які пам’ятки приваблюють юрби туристів
Експерти порталу вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами «занадто переповнено», «не проштовхнутися». До списку потрапили найбільш відвідувані пам’ятки в Європі. Найбільше відгуків про натовпи отримали:
- Единбурзький замок, Шотландія;
- Букінгемський палац, Англія;
- Сіам Парк, Тенеріфе, Іспанія;
- Гранд-канал, Венеція, Італія;
- Римські лазні, Бат, Англія;
- Лондонський Тауер, Англія;
- Лувр, Париж, Франція;
- Акрополь, Афіни, Греція;
- Британський музей, Лондон, Англія;
- Музей Орсе, Париж, Франція.
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Також названі «найзавантаженіші» туристичні пам’ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.
- Італія: Гранд-канал у Венеції, Музей Ватикану у Римі, Колізей;
- Іспанія: Сіам Парк на Тенеріфе, ринок Бокерія у Барселоні, Храм Святого Сімейства у Барселоні;
- Греція: Акрополь в Афінах, село Ліндос на Родосі, Парфенон в Афінах.
Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам’ятки у будні.
Які пляжі Європи переповнені людьми
Влітку туристи в Європі цікавляться не лише історичними місцями, архітектурою та музеями. Великі юрби відпочивальників заполонюють пляжі. Які прибережні локації насправді не такі привабливі, як на картинках, і де засмагати і купатися доведеться в натовпі:
- Елафонісі на Криті, Греція;
- пляж Фігового Дерева на кіпрському курорті Протарас;
- Барселонета у Барселоні;
- Навайо на острові Закінф, Греція;
- пляж Леванте в Аліканте, Іспанія;
- Червоний пляж на Санторіні в Греції.
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