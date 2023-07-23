Названо найбільш переповнені туристичні локації Європи — Finance.ua

Названо найбільш переповнені туристичні локації Європи Сьогодні 07:39 — Світ

Названо найбільш переповнені туристичні локації Європи

Європа приваблює туристів з усього світу — з кожним роком все більше мандрівників прагнуть побачити міста з багатою історією та культурою, а також відвідати мальовничі локації.

Які європейські пам’ятки та пляжі найбільше заповнені людьми — розповідає thethinkingtraveller.com

Які пам’ятки приваблюють юрби туристів

Експерти порталу вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами «занадто переповнено», «не проштовхнутися». До списку потрапили найбільш відвідувані пам’ятки в Європі. Найбільше відгуків про натовпи отримали:

Единбурзький замок, Шотландія; Букінгемський палац, Англія; Сіам Парк, Тенеріфе, Іспанія; Гранд-канал, Венеція, Італія; Римські лазні, Бат, Англія; Лондонський Тауер, Англія; Лувр, Париж, Франція; Акрополь, Афіни, Греція; Британський музей, Лондон, Англія; Музей Орсе, Париж, Франція.

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Також названі «найзавантаженіші» туристичні пам’ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.

Італія: Гранд-канал у Венеції, Музей Ватикану у Римі, Колізей;

Іспанія: Сіам Парк на Тенеріфе, ринок Бокерія у Барселоні, Храм Святого Сімейства у Барселоні;

Греція: Акрополь в Афінах, село Ліндос на Родосі, Парфенон в Афінах.

Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам’ятки у будні.

Які пляжі Європи переповнені людьми

Влітку туристи в Європі цікавляться не лише історичними місцями, архітектурою та музеями. Великі юрби відпочивальників заполонюють пляжі. Які прибережні локації насправді не такі привабливі, як на картинках, і де засмагати і купатися доведеться в натовпі:

Елафонісі на Криті, Греція;

пляж Фігового Дерева на кіпрському курорті Протарас;

Барселонета у Барселоні;

Навайо на острові Закінф, Греція;

пляж Леванте в Аліканте, Іспанія;

Червоний пляж на Санторіні в Греції.

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