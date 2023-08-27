Венчурні інвестиції у Європі впали на 61%, стартапи скорочують робочі місця і відмовляються від розширення — Finance.ua

Венчурні інвестиції у Європі впали на 61%, стартапи скорочують робочі місця і відмовляються від розширення Сьогодні 20:43 — Фондовий ринок

Венчурні інвестиції у Європі впали на 61%, стартапи скорочують робочі місця і відмовляються від розширення

Тисячі європейських стартапів борються за збирання коштів, багатьом з них довелося згорнути плани розширення, оскільки фінансування венчурного капіталу різко скоротилося через мляве економічне зростання та підвищення процентних ставок.

Про це пише The Wall Street Journal.

Підвищена прибутковість, яку зараз пропонують облігації та інші відносно безпечні інвестиції, відволікала багатьох європейських інвесторів від більш ризикованих і менш звичних класів активів, таких як стартапи.

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Фінансування венчурного капіталу значно скоротилося й у США, але спад венчурного капіталу в Європі особливо глибокий.

За даними PitchBook Data, обсяг венчурних фондів, що інвестуються в Європу, впав на 61% у першій половині цього року порівняно з тим же періодом 2022-го, що гірше, ніж у США.

Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і пʼять членів блоку намагаються заповнити дефіцит фінансування й раніше цього року пообіцяли виділити €3,75 млрд для фінансування європейських технологічних компаній.

Без легкого доступу до фінансування стартапи скорочують витрати та згортають свої плани зростання. GoStudent, австрійська компанія цифрової освіти, скоротила понад 10% своєї робочої сили й пішла з ринку США.

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Glovo, іспанська компанія з доставки їжі, на початку цього року звільнила 250 осіб, близько 7% своєї робочої сили.

За даними платформи Otta, у Німеччині приблизно вдвічі менше списків вакансій у сфері технологій, ніж рік тому.

PitchBook інформує, що обсяг грошей, зібраних фондами, які продають свої активи в стартапах за допомогою IPO або іншими способами, такими як продаж приватним інвестиційним компаніям, цього року, за прогнозами, знизиться приблизно на 80%.

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