Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки — Finance.ua

Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки

Український фонд стартапів (USF) відзначає чотири роки роботи. З цієї нагоди діляться ключовими цифрами в результатах роботи фонду.

Наприкінці минулого року до триріччя своєї діяльності в USF підсумували результати роботи в головних показниках. Згодом стало відомо, що USF переходить з-під управління Міністерства фінансів до Міністерства цифрової трансформації.

В USF повідомили, що фонду виповнюється чотири роки. З цієї нагоди на офіційній сторінці поділилися ключовими цифрами щодо результатів своєї роботи. Зокрема:

$8,2 млн виданих грантів;

352 стартапів отримали фінансування;

проведено понад 330 заходів (хакатони, буткемпи, освітні лекції, менторські сесії);

понад 115 українських стартапів відвідали 23 найбільших технологічних івенти у світі;

після 24 лютого 2022-го 33 українські стартапи отримали гранти.

У USF зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення фонд сфокусувався на підтримці проєктів defense tech та deep tech.

Інфографіка: Ukrainian Startup Fund

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