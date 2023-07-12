Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки — Finance.ua

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Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки

Фондовий ринок
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Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки
Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки
Український фонд стартапів (USF) відзначає чотири роки роботи. З цієї нагоди діляться ключовими цифрами в результатах роботи фонду.
Наприкінці минулого року до триріччя своєї діяльності в USF підсумували результати роботи в головних показниках. Згодом стало відомо, що USF переходить з-під управління Міністерства фінансів до Міністерства цифрової трансформації.
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В USF повідомили, що фонду виповнюється чотири роки. З цієї нагоди на офіційній сторінці поділилися ключовими цифрами щодо результатів своєї роботи. Зокрема:
  • $8,2 млн виданих грантів;
  • 352 стартапів отримали фінансування;
  • проведено понад 330 заходів (хакатони, буткемпи, освітні лекції, менторські сесії);
  • понад 115 українських стартапів відвідали 23 найбільших технологічних івенти у світі;
  • після 24 лютого 2022-го 33 українські стартапи отримали гранти.
У USF зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення фонд сфокусувався на підтримці проєктів defense tech та deep tech.
Інфографіка: Ukrainian Startup Fund
Інфографіка: Ukrainian Startup Fund

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За матеріалами:
vctr.media
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