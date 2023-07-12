Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки — Finance.ua

Український фонд стартапів розповів про результати за 4 роки
Український фонд стартапів (USF) відзначає чотири роки роботи. З цієї нагоди діляться ключовими цифрами в результатах роботи фонду.
Наприкінці минулого року до триріччя своєї діяльності в USF підсумували результати роботи в головних показниках. Згодом стало відомо, що USF переходить з-під управління Міністерства фінансів до Міністерства цифрової трансформації.
Читайте також
В USF повідомили, що фонду виповнюється чотири роки. З цієї нагоди на офіційній сторінці поділилися ключовими цифрами щодо результатів своєї роботи. Зокрема:
- $8,2 млн виданих грантів;
- 352 стартапів отримали фінансування;
- проведено понад 330 заходів (хакатони, буткемпи, освітні лекції, менторські сесії);
- понад 115 українських стартапів відвідали 23 найбільших технологічних івенти у світі;
- після 24 лютого 2022-го 33 українські стартапи отримали гранти.
У USF зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення фонд сфокусувався на підтримці проєктів defense tech та deep tech.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!
Поділитися новиною