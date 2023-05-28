Через глобальну кризу СЕО стартапів зменшують собі зарплати — Finance.ua

Через глобальну кризу СЕО стартапів зменшують собі зарплати Сьогодні 18:18 — Особисті фінанси

Через глобальну кризу СЕО стартапів зменшують собі зарплати

СЕО стартапів на ранній стадії нині заробляють у середньому $142 000 на рік порівняно зі $150 000 минулого року. Деякі скорочують свої зарплати до нуля через падіння обсягів венчурного фінансування.

Про це повідомляє WSJ.

Бухгалтерська компанія для стартапів Kruze Consulting проаналізувала дані понад 400 клієнтів, щоб побачити, як змінилися їхні фінанси на тлі економічних негараздів.

Вони помітили, що середня річна зарплата СЕО компаній, багато з яких є засновниками на ранній стадії, впала зі $150 000 у 2022 році до $142 000 у поточному, що є найнижчим показником за останні чотири роки.

Скорочуючи собі зарплати вони намагаються заощадити гроші, щоб захистити свої компанії від тенденції до падіння обсягів венчурного фінансування у цьому році.

Згідно зі звітом дослідницької компанії CB Insights, у першому кварталі 2023 року глобальне венчурне фінансування сягнуло $58,6 млрд — це на 13% менше, ніж у тому ж кварталі минулого року. Як наслідок, стартапи тепер укладають менше угод, а їх вартість падає.

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Стартапи в сфері криптовалют, прямого споживання та електронної комерції найбільше борються за залучення капіталу. Натомість, штучний інтелект — у тренді. Разом з тим, поки багато СЕО стартапів на ранніх стадіях суттєво скорочують зарплату, деякі інші (зокрема ті, хто займається біотехнологіями та охороною здоров’я), навпаки, підвищували свої зарплати.

Експерти відмічають, що засновники та СЕО — перші, хто страждає від негативних економічних тенденцій. В компанії далеко не всі можуть відмовитися від зарплати на якийсь проміжок часу, адже людям необхідно на щось жити і сплачувати рахунки.

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