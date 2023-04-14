В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80% — Finance.ua
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В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80%

Фондовий ринок
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В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80%
В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80%
Глобальне венчурне фінансування для компаній, які займаються криптовалютою, впало до $2,4 млрд в першому кварталі 2023 року. Це на 80% менше за минулорічні показники.
Про це повідомляє Bloomberg, використовуючи дані дослідницької компанії PitchBook.
Глобальне фінансування венчурного капіталу складало $12,3 млрд за той самий період минулого, 2022 року.
У виданні наголошують, що приватне фінансування криптостартапів у першому кварталі цього року впало до найнижчого рівня з 2020 року.
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У матеріалі експерти нагадують, що галузь страждає від скандалів, спаду ринку та регуляторної невизначеності.
Криптоаналітик PitchBook Роберт Ле заявив, що падіння «не є сюрпризом», венчурне інвестування скоротилося загалом цього року.
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Окрім підвищення процентних ставок, у першому кварталі також відбувся розвал Silicon Valley Bank, установи, на яку широко покладаються венчурні компанії.
«У криптовалюти були свої особливі труднощі. Крах і банкрутство криптовалютної біржі FTX допомогли уповільнити темпи раундів фінансування та підсилили потребу в належній перевірці. Замість того, щоб поспішати з угодами, венчурні інвестори проводять місяці досліджень і ставлять засновникам додаткові запитання, перш ніж вирішити, чи підтримувати стартап.», — пояснив сказав Роберт Ле.
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Втім аналітики вважають, що найгірший період позаду. Попри масштаби спаду, якщо порівнювати місяці, а не квартали, то венчурні інвестиції в криптовалюту фактично зросли в лютому та березні 2023 року.
У венчурних інвесторів є гроші, і вони все ще зацікавлені в підтримці криптостартапів, аналітичних компаній і платформ розробників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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