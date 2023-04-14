В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80% — Finance.ua

В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80% Вчора 20:20 — Фондовий ринок

В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80%

Глобальне венчурне фінансування для компаній, які займаються криптовалютою, впало до $2,4 млрд в першому кварталі 2023 року. Це на 80% менше за минулорічні показники.

Про це повідомляє Bloomberg , використовуючи дані дослідницької компанії PitchBook.

Глобальне фінансування венчурного капіталу складало $12,3 млрд за той самий період минулого, 2022 року.

У виданні наголошують, що приватне фінансування криптостартапів у першому кварталі цього року впало до найнижчого рівня з 2020 року.

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У матеріалі експерти нагадують, що галузь страждає від скандалів, спаду ринку та регуляторної невизначеності.

Криптоаналітик PitchBook Роберт Ле заявив, що падіння «не є сюрпризом», венчурне інвестування скоротилося загалом цього року.

Окрім підвищення процентних ставок, у першому кварталі також відбувся розвал Silicon Valley Bank, установи, на яку широко покладаються венчурні компанії.

«У криптовалюти були свої особливі труднощі. Крах і банкрутство криптовалютної біржі FTX допомогли уповільнити темпи раундів фінансування та підсилили потребу в належній перевірці. Замість того, щоб поспішати з угодами, венчурні інвестори проводять місяці досліджень і ставлять засновникам додаткові запитання, перш ніж вирішити, чи підтримувати стартап.», — пояснив сказав Роберт Ле.

Втім аналітики вважають, що найгірший період позаду. Попри масштаби спаду, якщо порівнювати місяці, а не квартали, то венчурні інвестиції в криптовалюту фактично зросли в лютому та березні 2023 року.

У венчурних інвесторів є гроші, і вони все ще зацікавлені в підтримці криптостартапів, аналітичних компаній і платформ розробників.

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