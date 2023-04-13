Іспанська податкова надіслала 300 тисяч листів крипто-користувачам — Finance.ua

Іспанська податкова надіслала 300 тисяч листів крипто-користувачам Сьогодні 17:14 — Криптовалюта

Агентство податкової адміністрації Іспанії (AEAT) планує розіслати 328 000 попереджень тим, хто не виплатив податки на криптоактиви за минулий рік. Такі новини повідомила місцева газета El Mundo.

Водночас кількість «листів щастя» у цій сфері за рік збільшилася на 40% — торік Іспанія надіслала 150 000 повідомлень. А 2021 року таких листів було в 10 разів менше, 15 000 штук.

Іспанія стежить за криптоплатежами?

Виникає цікаве запитання — як податкова знає, кому надсилати повістки на оплату. Представник AEAT відмовився детально коментувати це питання. Він лише повідомив, що податкова отримала інформацію завдяки вимогам для фінансових організацій.

Гендиректор CoinLedger Девід Кеммерер заявив, що, найімовірніше, дані про клієнтів «зливають» криптобіржі, що працюють у цій країні.

Іспанія є однією з країн, які активно використовують криптовалюту. Національна комісія з ринку цінних паперів (CNMV) відзвітувала, що майже 7% населення країни володіють цифровими грошима.

Однак, регулятор планує посилити контроль за користувачами, щоб збирати більше податків і припиняти спроби відмивання грошей. Вони орієнтуються на США та Велику Британію, які останнім часом ставлять жорсткі умови для сфери криптографії.

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