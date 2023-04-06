99% власників криптовалют ухиляються від сплати податків — дослідження — Finance.ua

99% власників криптовалют ухиляються від сплати податків — дослідження
Дослідники криптоподаткової компанії Divly з’ясували, скільки криптовалютних інвесторів насправді платять податки.
Згідно з опублікованим 5 квітня «Глобальним звітом про оподаткування криптовалют за 2022 рік», 99.47% власників цифрових активів ухиляються від сплати податків.
«За нашими оцінками, у 2022 році лише 0.53% інвесторів у криптовалюту задекларували свою діяльність у сфері криптовалют та сплатили податки», — наголосили дослідники Divly.
Такий низький рівень податкових платежів за криптовалюту у всьому світі є результатом багатьох факторів. У Divly наголосили, що поінформованість громадськості про вимоги до звітності про криптовалюти часто незрозуміла для більшості користувачів.
У компанії також зазначили, що вищі показники сплати криптоподатків, що зафіксовані в Японії та Німеччині, можуть бути результатом посилення державного регулювання, підвищення доступності податкових калькуляторів та інших послуг.
Аналітики наголосили: глобальне прагнення запровадити чіткіші податкові правила може призвести до значного збільшення податкових платежів за криптовалюту вже 2023 року.
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