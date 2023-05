ЄС виділив €20 млн для українських стартапів. Хто видаватиме гранти — Finance.ua

ЄС виділив €20 млн для українських стартапів. Хто видаватиме гранти Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Європейська рада інновацій (EIC) оголосила ключових партнерів програми підтримки українських стартапів на €20 млн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті EIC.

Український консорціум керуватиме грантовим фондом у €12 млн.

Програма на €20 млн покликана підтримати щонайменше 200 українських глибокотехнологічних стартапів на суму до €60 000 кожен. Окрім того, EIC запропонує нефінансову підтримку: бізнес-консультації та пошук партнерів.

€20 млн спрямують на низку інструментів фінансової та нефінансової підтримки, зокрема, на програми підтримки для технологічних підприємців на різних стадіях, у тому числі інкубації, акселерації та виходу на ринки.

Український консорціум Seeds of Bravery разом з партнерами з Українського фонду стартапів та FundingBox керуватиме грантовим фондом в €12 млн. Серед партнерів програми також: Aalto University, European Institute of Innovation and Technology, EIT Jumpstarter, Da Vinci Labs та інші компанії.

Зараз готується грантовий договір. Проєкт триватиме два роки, а перші стартапи отримають фінансування вже у 2023 році, зазначили в EIC.

Нагадаємо, у червні минулого року Єврокомісія виділила фінансування розміром €20 млн на підтримку української інноваційної спільноти. Це підвищить спроможність українських інноваторів взаємодіяти з європейською інноваційною екосистемою, виходити на нові ринки та отримувати переваги від європейських інструментів фінансування, ішлося в пресрелізі ЄК.

Підтримку в розмірі €20 млн мають виплатити через конкурс пропозицій для загальноєвропейської мережі асоціацій стартапів, які підтримують українські зацікавлені сторони в галузі інновацій. За правилами EIC, один учасник консорціуму-переможця отримає €12 млн на гранти для стартапів. Ще €8 млн мають розподілити між рештою членів на іншу діяльність.

EIC мала оголосити переможця конкурсу ще у березні 2023-го. Основна причина затримки, про яку вони не говорили публічно — це страх корупції.

