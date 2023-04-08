За 2022 рік українські стартапи отримали $6 млрд доходу – Google — Finance.ua
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За 2022 рік українські стартапи отримали $6 млрд доходу – Google

Фондовий ринок
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За 2022 рік українські стартапи отримали $6 млрд доходу – Google
За 2022 рік українські стартапи отримали $6 млрд доходу – Google
У 2022 році попри війну українські стартапи отримали понад $6 млрд доходу — на $542 млн більше, ніж у 2021 році — і з 2020 року їх вартість зросла втричі.
Такі дані оприлюднили в компанії Google в рамках програми «Фонд підтримки Google для стартапів в Україні». Також в Google поділилися результатами роботи програми за рік.
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З березня 2022 року Google for Startups — програма, яка виділяє фінансову допомогу та надає підтримку з боку Google українським стартапам, щоб допомогти підтримувати та розвивати компанії — профінансував три когорти в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у розмірі $5 млн.
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Підтримані стартапи (загалом їх 58) не тільки виживають під час війни, але й досягають зростання. Більшість із цих компаній вийшли в нові країни та ринки. За останній рік реципієнти Ukraine Support Fund:
  • залучили $10,2 млн,
  • збільшили доходи в середньому на 106%,
  • працевлаштовували понад 800 технічних працівників (з них 46% жінок) і найняли 216 людей.
При цьому загальна ситуація на ринку залишається досить несприятливою. Понад 90% українських стартапів кажуть, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та розширення.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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