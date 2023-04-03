Google торік вдвічі збільшив фінансування українських стартапів: скільки коштів виділили — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google торік вдвічі збільшив фінансування українських стартапів: скільки коштів виділили

Фондовий ринок
136
Корпорація Google торік у рамках фонду підтримки стартапів в Україні вдвічі збільшила фінансування українських компаній, виділивши 10 мільйонів доларів.
Про це, повідомив глава Google for Startups Міхал Крамарз на конференції у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.
«Українські стартапи, які підтримав фонд, протягом 2022 року отримали $10 млн фінансування під час війни та додатково змогли найняти 216 співробітників. Але ,що також дуже важливо: вони змогли наростити виторг на 200% рік до року, що означає, що навіть у складний час, під час війни, у ситуації, яка потребує стійкості, вони змогли досягти неймовірних результатів», — зазначив Крамарз.
Він нагадав, що у березні 2022 Google оголосила про створення фонду підтримки стартапів в Україні у розмірі 5 млн дол.
У його рамках планувалося виділити гранти до 100 тис дол без участі у капіталі компаній. Відібрані стартапи також могли розраховувати на наставництво від корпорації, підтримку продуктів та кредити Cloud.
«Ми отримали 1,7 тис. заявок від стартапів з України, з них було відібрано 300. З цього числа, своєю чергою, спочатку планували відібрати 50, проте стартапи були настільки хорошими, що ми сказали: давайте хоча б спробуємо підтримати більше», — сказав він.
Глава Google for Startups не назвав точної кількості відібраних компаній, проте зазначив, що їх не могло бути 100 чи 200, оскільки у такому разі фінансова підтримка для кожної компанії була б дуже низькою.
Також він повідомив про запуск навчальної програми онлайн від Google для осіб, які втратили через війну роботу, але залишилися в Україні та готові працювати. За три тижні через програму пройшли 32 тис. осіб, та від 10% з них було отримано позитивні відгуки.
Крім того, 60 засновників стартапів з України та білорусі приймають на своїй базі Startups Campus Google у Варшаві.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.