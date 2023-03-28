Український технологічний стартап розробляє космічну ракету — Finance.ua

Український технологічний стартап розробляє космічну ракету Вчора 22:45 — Технології&Авто

Український стартап Promin Aerospace, попри повномасштабну військову агресію держави-терориста, готується до першого випробування ракети-носія власної розробки.

Упродовж найближчого часу компанія має намір випробувати технологію запуску малих супутників на орбіту Землі, повідомив Михайло Рудомінський, генеральний директор і співзасновник стартапу.

Дослідницька лабораторія та вся команда Promin Aerospace знаходяться у Дніпрі. Команда виявила чітку позицію залишатися в Україні попри регулярні ракетні обстріли міста окупантами. Щоправда, не розголошує адресу потужностей.

У 2021 році стало відомо, що Promin Aerospace залучив $ 500 000 у раунді pre-seed від венчурного фонду QPDigital для будівництва найменшої орбітальної ракети в історії. А наприкінці літа 2022 року українська космічна компанія отримала $ 100 000 інвестицій від Google.

Торік стартап планував розширити штат і залучити ще більше інвестицій. Однак через вторгнення окупантів 24 лютого 2022 року компанії довелося внести корективи у свої плани. Promin Aerospace зосередилися на проектуванні ракети за кошти, зібрані раніше.

Команда Promin Aerospace розробляє ракету, яка повинна стати в декілька разів дешевшою за аналоги. Вона не матиме конкретних стадій під час польоту — коли відпрацьований елемент відокремлюється та починає горіти інший. Ракета Promin Aerospace «згорятиме» поступово протягом усього польоту. Розробники вважають, що саме такий підхід і заощаджує кошти.

Раніше команда домовилася про випробування ракети на космодромі у Шотландії, проте, не виключає можливості, що перші випробування відбудуться і в Україні. В рамках пілотного запуску ракета української компанії підніметься на висоту 100 метрів.

noworries За матеріалами:

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