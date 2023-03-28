Український технологічний стартап розробляє космічну ракету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Український технологічний стартап розробляє космічну ракету

Технології&Авто
184
Український стартап Promin Aerospace, попри повномасштабну військову агресію держави-терориста, готується до першого випробування ракети-носія власної розробки.
Упродовж найближчого часу компанія має намір випробувати технологію запуску малих супутників на орбіту Землі, повідомив Михайло Рудомінський, генеральний директор і співзасновник стартапу.
Дослідницька лабораторія та вся команда Promin Aerospace знаходяться у Дніпрі. Команда виявила чітку позицію залишатися в Україні попри регулярні ракетні обстріли міста окупантами. Щоправда, не розголошує адресу потужностей.
Український технологічний стартап розробляє космічну ракету
У 2021 році стало відомо, що Promin Aerospace залучив $ 500 000 у раунді pre-seed від венчурного фонду QPDigital для будівництва найменшої орбітальної ракети в історії. А наприкінці літа 2022 року українська космічна компанія отримала $ 100 000 інвестицій від Google.
Торік стартап планував розширити штат і залучити ще більше інвестицій. Однак через вторгнення окупантів 24 лютого 2022 року компанії довелося внести корективи у свої плани. Promin Aerospace зосередилися на проектуванні ракети за кошти, зібрані раніше.
Команда Promin Aerospace розробляє ракету, яка повинна стати в декілька разів дешевшою за аналоги. Вона не матиме конкретних стадій під час польоту — коли відпрацьований елемент відокремлюється та починає горіти інший. Ракета Promin Aerospace «згорятиме» поступово протягом усього польоту. Розробники вважають, що саме такий підхід і заощаджує кошти.
Раніше команда домовилася про випробування ракети на космодромі у Шотландії, проте, не виключає можливості, що перші випробування відбудуться і в Україні. В рамках пілотного запуску ракета української компанії підніметься на висоту 100 метрів.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.