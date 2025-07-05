«Великий та прекрасний»: Трамп підписав законопроєкт про скорочення податків та витрат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Великий та прекрасний»: Трамп підписав законопроєкт про скорочення податків та витрат

Світ
20
«Великий та прекрасний»: Трамп підписав законопроєкт про скорочення податків та витрат
«Великий та прекрасний»: Трамп підписав законопроєкт про скорочення податків та витрат
Дональд Трамп підписав «великий та прекрасний» законопроєкт («One Big Beautiful Bill Act») про зниження податків і витрат, раніше схвалений обома палатами Конгресу.
Про це повідомляє Reuters.

Що передбачає законопроєкт

Нові податкові пільги. Зокрема платники податків зможуть списувати доходи від чайових та понаднормової роботи, а також відсотки за кредитами на купівлю автомобілів, зібраних у США.
Читайте також
Скорочення двох основних федеральних програм соцзахисту. Йдеться про Medicaid, яка надає медичну допомогу бідним та непрацездатним американцям, та Програму додаткової допомоги з харчуванням, яка допомагає людям купувати продукти.
Також у законопроєкті йдеться про збільшення ліміту державного боргу на 5 трлн доларів.
Республіканці планують використати цей законопроєкт, як інструмент для скорочення державних витрат.
Читайте також
Водночас, за даними позапартійного Бюджетного управління Конгресу, він збільшить дефіцит бюджету на 3,3 трлн доларів до 2034 року.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems