«Великий та прекрасний»: Трамп підписав законопроєкт про скорочення податків та витрат — Finance.ua

«Великий та прекрасний»: Трамп підписав законопроєкт про скорочення податків та витрат Сьогодні 10:12 — Світ

«Великий та прекрасний»: Трамп підписав законопроєкт про скорочення податків та витрат

Дональд Трамп підписав «великий та прекрасний» законопроєкт («One Big Beautiful Bill Act») про зниження податків і витрат, раніше схвалений обома палатами Конгресу.

Про це повідомляє Reuters.

Що передбачає законопроєкт

Нові податкові пільги. Зокрема платники податків зможуть списувати доходи від чайових та понаднормової роботи, а також відсотки за кредитами на купівлю автомобілів, зібраних у США.

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Скорочення двох основних федеральних програм соцзахисту. Йдеться про Medicaid, яка надає медичну допомогу бідним та непрацездатним американцям, та Програму додаткової допомоги з харчуванням, яка допомагає людям купувати продукти.

Також у законопроєкті йдеться про збільшення ліміту державного боргу на 5 трлн доларів.

Республіканці планують використати цей законопроєкт, як інструмент для скорочення державних витрат.

Водночас, за даними позапартійного Бюджетного управління Конгресу, він збільшить дефіцит бюджету на 3,3 трлн доларів до 2034 року.

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