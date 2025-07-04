США скасують податкові пільги на електромобілі — Finance.ua

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США скасують податкові пільги на електромобілі

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США скасують податкові пільги на електромобілі
США скасують податкові пільги на електромобілі
У США з 30 вересня припинять діяти податкові пільги на електромобілі. Це передбачає «великий прекрасний закон» президента Дональда Трампа про податки та бюджет. До цього американці могли отримати до $7500 за купівлю чи оренду нового електрокара та $4000 — за вживане авто.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У агентстві розповіли, що пільги діяли з 2008 року, але у 2022-му їх розширили — скасували обмеження для кожного виробника й дозволили отримувати кредит навіть у разі оренди.
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Відомо, що екологічні організації розкритикували таке рішення. За їхніми словами, Америка втрачає лідерство в розвитку електротранспорту, а виграє від цього Китай.
За словами аналітиків, новий закон полегшить життя автовиробникам. З нього прибрали штрафи за перевищення середніх норм витрати пального (CAFE). Це дасть компаніям більше можливостей випускати бензинові авто. Наприклад, Stellantis торік заплатила майже $191 млн штрафу за невиконання норм за 2019−2020 роки, а GM раніше — понад $128 млн.
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Аналітики Barclays прогнозують стрибок продажів до 30 вересня, адже багато хто купить авто раніше, аби встигнути отримати пільгу. А після цього попит може різко впасти. За оцінкою Гарварду, до 2030 року частка електрокарів у США зменшиться на 6%, але держава зекономить $169 млрд за 10 років.
Деякі інші пропозиції, які хотіли внести, також скасували щорічний збір $250 для власників EV і вимогу, аби Поштова служба США продавала свої електромобілі.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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