Великий промисловий комплекс у Київській області виставили на продаж за $10 млн (деталі) Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

У Київській області, у місті Переяслав-Хмельницький, пропонується до продажу промисловий комплекс загальною площею 49 390 кв. м, розташований на земельній ділянці 22,37 га.

Про це пише inventure

Вартість

Вартість об’єкта становить $9,8 млн.

Комплекс може реалізовуватися як єдиний цілісний майновий комплекс або бути поділений на три окремі частини залежно від потреб інвестора.

Характеристики

Об’єкт проектувався та будувався у 1985−1990 роках як підприємство військово-промислового комплексу для виробництва високоточних приладів для спеціальної техніки. Сьогодні він зберігає значний промисловий потенціал і може бути адаптований під сучасне виробництво, складську логістику, машинобудування, оборонно-промислові потреби або розміщення індустріального парку.

Однією з ключових переваг активу є його локація. Комплекс розташований безпосередньо в межах міста, за 65 км від Києва та лише за 45 км від міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Інфраструктура комплексу включає електропостачання потужністю 3,6 МВт із можливістю розширення до 11 МВт, газорозподільну підстанцію, центральне водопостачання, каналізацію, опалення, а також чотири окремі в’їзди. На території розміщені офісні, виробничі та складські приміщення, а також паркування для легкового і вантажного транспорту.

До складу комплексу входять виробничий корпус площею 11 782 кв. м, модуль НДР на 2 520 кв. м, модуль ПНР на 3 059 кв. м, енергоблок площею 2 760 кв. м, адміністративний корпус на 3 016 кв. м, недобудований складальний корпус площею 18 750 кв. м, а також складські та допоміжні споруди. Частина виробничих приміщень оснащена крановим обладнанням, що дає можливість швидше адаптувати майданчик під запуск промислової діяльності.

Земельна ділянка має промислове цільове призначення, правильну прямокутну форму та перебуває в оренді до 2033 року. У матеріалах до продажу зазначається, що орендна плата є невисокою, що підвищує привабливість об’єкта для довгострокового промислового використання.

