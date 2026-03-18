Український оборонний стартап вийшов на американську біржу Nasdaq Сьогодні 10:30

Сімнадцятого березня Український Defense-tech стартап Swarmer провела первинне розміщення акцій на біржі The Nasdaq Capital Market.

Про це йдеться на сайті біржі.

Акції компанії торгуються на Nasdaq під тікером SWMR.

Компанія оголосила про встановлення ціни первинного публічного розміщення акцій у розмірі 3 000 000 акцій звичайного капіталу за ціною 5,00 доларів.

Компанія також надала 30-денну опцію на придбання додаткових 450 000 акцій за ціною публічного розміщення за вирахуванням андеррайтерських знижок та комісій.

Swarmer вийшов на The Nasdaq Capital Market, біржа для компаній із капіталізацією до 2 млрд дол.

На ранок 18 березня акції компанії торгуються за 31 долар/акція.

Компанію заснували у 2023 році Сергій Купрієнко та Алекс Фінк. Вона розробляє платформу на основі штучного інтелекту для автоматизованого управління групами безпілотників: програмне забезпечення дозволяє одному оператору контролювати до 25 дронів, які працюють узгоджено як єдина система.

Алгоритми платформи навчені на даних понад 100 000 бойових вильотів, завдяки чому ШІ відтворює тактику досвідчених операторів і здатен ефективно діяти навіть в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Компанія Lucid Capital Markets організувала розміщення акцій українського оборонного стартапу.

