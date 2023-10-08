Великі власники криптовалют за вересень накопичили біткоїн на понад $1 мільярд — Finance.ua
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Великі власники криптовалют за вересень накопичили біткоїн на понад $1 мільярд

Криптовалюта
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Великі власники криптовалют за вересень накопичили біткоїн на понад $1 мільярд
Великі власники криптовалют за вересень накопичили біткоїн на понад $1 мільярд
Вперше із серпня 2023 року котирування флагманського криптоактиву впевнено закріпилися вище ключової позначки $28 000. Позитивна динаміка криптогалузі зумовлена новинами про схвалення низки ф’ючерсних біржових фондів на Ethereum.
Біткоїн продовжує активно зміцнювати позиції, на це не вплинуло навіть рішення SEC про перенесення розгляду заявок на створення спотових біткоїн-фондів.
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Згідно зі свіжою аналітикою Santiment, зараз криптокити діють найактивніше. З початку минулого місяця інституційні інвестори накопичили BTC на суму близько $1,17 млрд. Чимало криптоекспертів припускають, що у найближчій перспективі флагман крипторинку може досягти $30 000. Однак існує ймовірність, що у певний момент інвестори можуть почати частково фіксувати прибутки, а це спровокує локальне просідання криптовалюти.
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На думку експерта Rekt Capital, зараз біткоїну необхідно втриматися вище області $28 300. У такому разі вже можна розраховувати на потенційне зростання до бажаної позначки у $30 000. Також фахівець підкреслив, що на тижневому графіку котирування BTC розташовуються поблизу ковзних середніх з періодами 100 і 200. На цей момент вони відіграють роль динамічних областей підтримки. Це свідчить про те, що у флагмана крипторинку все ще зберігається потенціал до подальшого зміцнення позицій.
Зі свого боку представники видання CoinDesk зазначили, що стійкому зростанню біткоїна могли сприяти ліквідації коротких позицій на ринку деривативів. Йдеться про те, що профільні біржі примусово закривали угоди продавців, оскільки їм не вистачило вільної маржі для подальшого забезпечення своїх позицій.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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