Названо країну Європи, що стала лідером за кількістю криптовалютних компаній — Finance.ua

Названо країну Європи, що стала лідером за кількістю криптовалютних компаній Сьогодні 05:27 — Криптовалюта

Названо країну Європи, що стала лідером за кількістю криптовалютних компаній

Згідно з дослідженням DL News, Польща стала основним хабом для нових зареєстрованих криптокомпаній у ЄС. Так, із 2000 компаній у 27 країнах блоку майже половина базується в Польщі.

У DL News пояснили, що реєстрація в країні займає лише два тижні і коштує менше ніж €150.

Відкривши місцеву філію, компанії отримують легший доступ до решти європейського ринку.

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Польща, де зареєстровано 938 криптокомпаній, значно випереджає своїх конкурентів. Лише Литва (499) та Італія (125) мають понад сто криптокомпаній в офіційному списку постачальників послуг у сфері віртуальних активів.

Наразі директорам криптокомпаній необхідно лише заявити про дотримання законів щодо боротьби з відмиванням грошей та надати докази наявності досвіду роботи з цифровими активами. При цьому весь процес реєстрації може бути здійснений онлайн.

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Оскільки Польща не відносить криптовалюти до регульованих видів фінансової діяльності, процес реєстрації здійснюється Палатою податкового адміністрування, а не польським Управлінням фінансового нагляду. Це також означає, що криптофірми не повинні отримувати ліцензію, яка є суворішим процесом, ніж реєстрація, якщо вони не підпадають під дію інших європейських законів, що стосуються цінних паперів або платіжних послуг.

noworries За матеріалами:

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