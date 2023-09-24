Названо країну, що випередила США за рівнем прийняття криптовалют — Finance.ua

Названо країну, що випередила США за рівнем прийняття криптовалют Сьогодні 05:53 — Криптовалюта

Названо країну, що випередила США за рівнем прийняття криптовалют

Згідно з даними аналітиків Forex Suggest, Швейцарія випередила США за рівнем прийняття криптовалют.

Звіт компанії за цей рік показав, що на першому місці другий рік поспіль знаходиться Гонконг, Швейцарія вийшла на друге місце, а США опустились на третє.

У звіті вказано найкращі країни для криптовалютних брокерів, трейдерів та ентузіастів. Під час складання рейтингу аналітики врахували різні релевантні фактори — від кількості криптоматів та підприємств у галузі до пошукових запитів в інтернеті, податкових вимог та правового статусу криптовалют.

Цього року у топ-10 увійшли п’ять нових країн. Словенія приєдналася до Грузії на четвертому місці, Канада посіла шосте місце, піднявшись із 17 місця. Австралія піднялась на сьоме місце. Німеччина посіла восьмий рядок, а Болгарія приєдналася до Панами на дев’ятому місці.

Минулого року чотири країни посідали четверте місце: Хорватія, Грузія, Румунія та Об'єднані Арабські Емірати. З них лише Грузія залишилася на четвертому місці, решта покинула першу десятку.

Ще декільком країнам не вдалося повернутися у топ-10. Серед них — Чехія, Греція, Словаччина та Ірландія. У Нідерландах спостерігалося найбільше пошукових запитів про криптовалюти за останній рік, 2524 на 100 000 осіб. У Сполучених Штатах найбільша у світі кількість криптобанкоматів — 9.2 на 100 000 осіб. Але у Гонконгу найбільше криптоматів за географічними параметрами — 139.9 на 1 000 км².

noworries За матеріалами:

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