Криптовалютні аналітики назвали найдорожчу покупку за один біткоїн — Finance.ua

Криптовалютні аналітики назвали найдорожчу покупку за один біткоїн Сьогодні 04:37 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики назвали найдорожчу покупку за один біткоїн

Згідно з даними CoinGecko, найдорожчою покупкою за 1 ВТС став автомобіль Tesla Model Y 2021, який можна було придбати за $62 190. Також, за 1 ВТС наприкінці 2021 року можна було оплатити дві ночі в Королівському люксі знаменитого готелю Burj Al Arab в Дубаї.

При цьому в 2015 році за один біткоїн можна було купити лише 3.5 акції Netflix або орендувати квартиру на 5 ночей через сервіс Airbnb. Тоді максимальна ціна на BTC становила $465. Через рік 1 BTC можна було обміняти на 24 токени Ethereum (ETH) або піти на побачення до ресторану під водою на Мальдівах, замовивши шість страв.

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Аналітики нагадали, що у 2017 році BTC зріс на 2416% порівняно з аналогічним періодом минулого року та досяг $19 665. У 2017−2018 роках за один ВТС можна було купити не менше 300 акцій корпорації Apple або сплатити номер на 13 ночей у готелі Trump International у Лас-Вегасі. Крім того, біткоїн можна було обміняти на більш ніж 12 ETH або 1 млн Dogecoin (DOGE).

«2017 став першим роком, коли за 1 BTC можна було купити новий автомобіль. Зокрема, за 1 BTC можна було придбати Honda HR-V», — йдеться у звіті.

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У 2019 році річний максимум біткоїна знизився до $12 996. Проте за 1 BTC можна було оплатити преміальну передплату Netflix за $15.99 на 69 років. Крім того, інвестори могли використовувати 1 BTC для покупки 334 токенів криптобіржі Binance (BNB).

У 2020 році біткоїн став ще ціннішим — за 1 BTC можна було купити один із найдорожчих рейсів — квиток Etihad Airways із Сан-Франциско до Абу-Дабі вартістю $28 000. В автомобільній категорії за 1 BTC можна було купити Jeep Wrangler 2018 року.

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Щодо першої покупки за ВТС, у травні у Твіттері з’явилась інформація, що в 2010 році Sabunir намагався продати JPEG-картинку за 500 біткоїнів раніше, ніж Ласло Ханец купив дві піци за 10 000 BTC. На своїй сторінці у соцмережі розробник Уді Вертхаймер поділився знімком екрану, який говорить про те, що першою покупкою з використанням BTC було цифрове зображення. На знімку вказано дату 24 січня 2010 року, за чотири місяці до покупки піци.

Однак деякі фахівці стверджують, що 500 BTC були відправлені як пожертвування. «Він [Sabunir] опублікував свою адресу для відправки коштів за NFT 24 січня, а потім знову розмістив її у гілці логотипу BTC 24 лютого. 24 лютого було відправлено 500 біткоїнів, 25 лютого він подякував 2 особам за пожертвування», — заявив один із користувачів.

noworries За матеріалами:

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