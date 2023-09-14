Експрезидент PayPal вважає, що Bitcoin може перетворитися на платіжну мережу — Finance.ua
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Експрезидент PayPal вважає, що Bitcoin може перетворитися на платіжну мережу

Криптовалюта
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Експрезидент PayPal вважає, що Bitcoin може перетворитися на платіжну мережу
Експрезидент PayPal вважає, що Bitcoin може перетворитися на платіжну мережу
Генеральний директор компанії Lightning Network і за сумісництвом колишній президент PayPal Девід Маркус прагне перетворити Bitcoin у глобальну платіжну мережу.
Маркус заявив, що за останнє десятиліття перша криптовалюта досягла значних успіхів, а саме перетворилася із маловідомої цифрової валюти на засіб захисту від інфляції. Але, на його думку, Bitcoin може відігравати значнішу роль у світовій фінансовій екосистемі.
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CEO Lightning Network вважає, що Bitcoin може перетворитися в дійсно глобальну платіжну систему, аналогічну до PayPal, але функціонуватиме в рамках децентралізованої мережі.
Він підкреслив, що перша криптовалюта повинна постійно розвиватися для того, щоб забезпечити швидкі, більш доступні та ефективні транзакції, які стануть доступними для ширшої аудиторії. Маркус також відзначив важливість співпраці з регулюючими органами.

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