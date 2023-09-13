PayPal запустив сервіс конвертації криптовалют у готівку — Finance.ua
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PayPal запустив сервіс конвертації криптовалют у готівку

Криптовалюта
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PayPal запустив сервіс конвертації криптовалют у готівку
PayPal запустив сервіс конвертації криптовалют у готівку
Платіжний гігант PayPal додав функцію Off Ramp для конвертації цифрових активів у долари США через гаманці.
Таким чином, платформа тепер підтримує двосторонні перекази криптоактивів.
Раніше компанія інтегрувала можливість купівлі криптовалюти за фіат On Ramp. Додаток MetaMask одним із перших додав підтримку сервісу. До ініціативи також приєдналася фірма Ledger.
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Послуга доступна для криптогаманців, NFT-маркетплейсів та децентралізованих програм.
Компанії та розробники можуть зв’язатися з PayPal та додати підтримку On та Off Ramps на свої платформи. У свою чергу платіжний гігант зобов’язується надати «надійні засоби контролю безпеки, а також інструменти для боротьби з шахрайством, повернення платежів та вирішення суперечок».
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Раніше PayPal додала можливість купівлі, продажу та переказів криптовалют через мобільний додаток. Сервіс підтримує біткойн, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash.
Нагадаємо, 7 серпня компанія оголосила про запуск прив’язаного до долара США стейблкойна PYUSD на базі Ethereum. Емітентом монети виступила інфраструктурна блокчейн-компанія Paxos.
Актив викликав суперечливу реакцію учасників криптоспільноти. Одні вважають, що PYUSD сприяє масовому прийняттю цифрових активів, інші вказали на ризик централізації.

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За матеріалами:
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