Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum — Finance.ua

Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum Сьогодні 22:04 — Криптовалюта

Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum

Алгоритм машинного навчання спрогнозував вартість головного альткоїна на 30 вересня 2023 року. За підрахунками PricePredictions, наприкінці місяця ЕТН торгуватиметься за $1611. Прогноз являє собою падіння вартості токена порівняно з поточною ціною — $1644.

Наразі ефіріум балансує на межі суттєвої корекції, що викликає відчутне занепокоєння серед інвесторів. Ситуація загострилася після нещодавньої подачі ARK заявки на створення спотового біржового фонду Ethereum до Комісії з цінних паперів і бірж США. Цей крок вніс додатковий рівень невизначеності в цінову траєкторію ETH.

Прогноз штучного інтелекту щодо майбутнього ефіріуму базується на кількох ключових технічних індикаторах, включаючи розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD), індекс відносної сили (RSI) та смуги Боллінджера (BB). Публікація криптовалютного аналітика Алі Мартінеса, опублікована на платформі X, підкреслює неминучі проблеми, пов’язані з ціновою траєкторією ЕТН. У своєму повідомленні Мартінес наголосив на важливості подолання Ethereum порогу в $1680, оскільки це потенційно може стати початком суттєвої фази корекції, яка в кінцевому підсумку призведе до падіння ціни до рівня $1200.

Мартінес поділився інформацією з криптоаналітичного ресурсу IntoTheBlock, який висвітлив дефіцит адрес, що купують Ethereum в ціновому діапазоні від $1285 до $1681. Цей дефіцит у поєднанні зі зниженою активністю на цих цінових рівнях підвищує ймовірність регресії ціни до позначки в $1200, наголосив аналітик.

Аналітики Finbold наголосили: безліч макро- та мікрофакторів диктуватимуть час, запеклість і тривалість наступного «бичачого» ривка, коли криптовалютна галузь розпочне стабільну позитивну динаміку.

«Ми не знаємо день чи годину, коли криптовалюта стане бичачою. Але ми знаємо, що це станеться так само точно, як ніч слідує за днем», — сподіваються криптоексперти.

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