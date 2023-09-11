Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum

Криптовалюта
50
Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum
Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum
Алгоритм машинного навчання спрогнозував вартість головного альткоїна на 30 вересня 2023 року. За підрахунками PricePredictions, наприкінці місяця ЕТН торгуватиметься за $1611. Прогноз являє собою падіння вартості токена порівняно з поточною ціною — $1644.
Наразі ефіріум балансує на межі суттєвої корекції, що викликає відчутне занепокоєння серед інвесторів. Ситуація загострилася після нещодавньої подачі ARK заявки на створення спотового біржового фонду Ethereum до Комісії з цінних паперів і бірж США. Цей крок вніс додатковий рівень невизначеності в цінову траєкторію ETH.
Штучний інтелект спрогнозував падіння криптовалюти Ethereum
Прогноз штучного інтелекту щодо майбутнього ефіріуму базується на кількох ключових технічних індикаторах, включаючи розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD), індекс відносної сили (RSI) та смуги Боллінджера (BB). Публікація криптовалютного аналітика Алі Мартінеса, опублікована на платформі X, підкреслює неминучі проблеми, пов’язані з ціновою траєкторією ЕТН. У своєму повідомленні Мартінес наголосив на важливості подолання Ethereum порогу в $1680, оскільки це потенційно може стати початком суттєвої фази корекції, яка в кінцевому підсумку призведе до падіння ціни до рівня $1200.

Читайте також: Шлях до фінансової незалежності. Як заробляти на криптовалютах

Мартінес поділився інформацією з криптоаналітичного ресурсу IntoTheBlock, який висвітлив дефіцит адрес, що купують Ethereum в ціновому діапазоні від $1285 до $1681. Цей дефіцит у поєднанні зі зниженою активністю на цих цінових рівнях підвищує ймовірність регресії ціни до позначки в $1200, наголосив аналітик.
Аналітики Finbold наголосили: безліч макро- та мікрофакторів диктуватимуть час, запеклість і тривалість наступного «бичачого» ривка, коли криптовалютна галузь розпочне стабільну позитивну динаміку.
«Ми не знаємо день чи годину, коли криптовалюта стане бичачою. Але ми знаємо, що це станеться так само точно, як ніч слідує за днем», — сподіваються криптоексперти.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.