Криптовалютний аналітик спрогнозував, коли відбудеться останнє в історії падіння Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютний аналітик спрогнозував, коли відбудеться останнє в історії падіння Bitcoin 12.09.2023, 00:25 — Криптовалюта

Криптовалютний аналітик спрогнозував, коли відбудеться останнє в історії падіння Bitcoin

Криптовалютний експерт Бенджамін Коуен припустив, що флагманський цифровий актив може зіткнутися з ще одним падінням, перед початком нового бичачого ринку. Своїм прогнозом аналітик поділився на власному YouTube-каналі.

За словами Коуена наступний ріст BTC залежить від часу досягнення токеном потенційного мінімуму, який може призвести до формування подвійного дна.

«Якщо це станеться до лютого 2024 року, Bitcoin зіткнеться з подвійним дном. Якщо це відбудеться пізніше, криптовалюта може відповідати вищому мінімуму. Все залежить від того, коли останнє падіння станеться», — наголосив аналітик.

Щодо альткоїнів, криптостратег переконаний, що альткоїни стануть свідками масового відтоку капіталу, оскільки учасники ринку переходять на BTC.

«У липні 2019 року альткоїни оцінювалися по відношенню до BTC так само, як і сьогодні. Хоча часові рамки не обов’язково повинні ідеально збігатися, цей графік все одно вказує на те, що альткоїни можуть колективно впасти ще на 40% стосовно BTC. Це називається «розплата альткоїнів», — пояснив Коуен.

У тому, що ВТС готується до останнього руху вниз перед початком нового бичачого ринку, переконаний і криптовалютний аналітик Inmortal. Про це експерт заявив на своїй сторінці у Твіттері наприкінці серпня.

«Останнє падіння в історії», — написав Inmortal, переконуючи користувачів, що після масштабного обвалу флагман ринку більше не опускатиметься у ціні.

Після істотного падіння Bitcoin досягне $50 000, заявив аналітик. Inmortal вважає, що наразі Bitcoin повторює цінову динаміку останніх місяців 2019 року, коли токен прорвався нижче своєї підтримки на рівні близько $10 000 і впав до рівня $6 000.

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