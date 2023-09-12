Криптовалютний аналітик спрогнозував, коли відбудеться останнє в історії падіння Bitcoin — Finance.ua
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Криптовалютний аналітик спрогнозував, коли відбудеться останнє в історії падіння Bitcoin

Криптовалюта
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Криптовалютний аналітик спрогнозував, коли відбудеться останнє в історії падіння Bitcoin
Криптовалютний аналітик спрогнозував, коли відбудеться останнє в історії падіння Bitcoin
Криптовалютний експерт Бенджамін Коуен припустив, що флагманський цифровий актив може зіткнутися з ще одним падінням, перед початком нового бичачого ринку. Своїм прогнозом аналітик поділився на власному YouTube-каналі.
За словами Коуена наступний ріст BTC залежить від часу досягнення токеном потенційного мінімуму, який може призвести до формування подвійного дна.
«Якщо це станеться до лютого 2024 року, Bitcoin зіткнеться з подвійним дном. Якщо це відбудеться пізніше, криптовалюта може відповідати вищому мінімуму. Все залежить від того, коли останнє падіння станеться», — наголосив аналітик.
Щодо альткоїнів, криптостратег переконаний, що альткоїни стануть свідками масового відтоку капіталу, оскільки учасники ринку переходять на BTC.

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«У липні 2019 року альткоїни оцінювалися по відношенню до BTC так само, як і сьогодні. Хоча часові рамки не обов’язково повинні ідеально збігатися, цей графік все одно вказує на те, що альткоїни можуть колективно впасти ще на 40% стосовно BTC. Це називається «розплата альткоїнів», — пояснив Коуен.
У тому, що ВТС готується до останнього руху вниз перед початком нового бичачого ринку, переконаний і криптовалютний аналітик Inmortal. Про це експерт заявив на своїй сторінці у Твіттері наприкінці серпня.
«Останнє падіння в історії», — написав Inmortal, переконуючи користувачів, що після масштабного обвалу флагман ринку більше не опускатиметься у ціні.
Після істотного падіння Bitcoin досягне $50 000, заявив аналітик. Inmortal вважає, що наразі Bitcoin повторює цінову динаміку останніх місяців 2019 року, коли токен прорвався нижче своєї підтримки на рівні близько $10 000 і впав до рівня $6 000.
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За матеріалами:
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