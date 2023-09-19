Україна опинилась серед країн з найвищим рівнем прийняття криптовалют — Finance.ua
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Україна опинилась серед країн з найвищим рівнем прийняття криптовалют

Криптовалюта
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Україна опинилась серед країн з найвищим рівнем прийняття криптовалют
Україна опинилась серед країн з найвищим рівнем прийняття криптовалют
Аналітики Chainalysis віддали Україні п’яте місце у рейтингу прийняття криптоактивів у 2023 році. Наша країна обійшла Бразилію, Китай, Туреччину і російських окупантів.
Вище у топі знаходяться Індія, Нігерія, В'єтнам і США. При цьому Україна посідає третю позицію за якістю централізованого обслуговування.
До топ-10 увійшли Філіппіни, Індонезія, Пакистан, Бразилія і Таїланд. Примітно, що тайський прем'єр-міністр — прихильник криптовалют. Цікаво, що політик пообіцяв роздати всім жителям країни по $300.
Україна опинилась серед країн з найвищим рівнем прийняття криптовалют
Китай і російські терористи посідають 11 і 13 позиції відповідно. Найнижчий рівень прийняття цифрових активів фіксується у Японії, Канади та Марокко. Зазначимо, що цьогоріч Канада істотно посилила регулювання крипторинку.
У Chainalysis зазначили, що найбільш дружніми щодо криптосфери залишаються регіони Центральної, Південної Азії та Океанії. При цьому, як помітили експерти, чинники, що зумовлюють це, у кожному випадку різні.

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Загалом же рівень прийняття галузі у світі знижується. Показник досяг максимуму у другому кварталі 2021 року, наблизився до нього наприкінці року, після чого здебільшого падав:
Україна опинилась серед країн з найвищим рівнем прийняття криптовалют
Лідерами у рейтингу залишаються країни з доходами, нижчими за середній (LMI). Серед них Нігерія, Індія та Україна. У першій десятці є лише одна країна з високими прибутками (HI) — США.
Саме в країнах категорії LMI спостерігається найбільш значне відновлення рівня прийняття віртуальних монет у 2023 році:
Україна опинилась серед країн з найвищим рівнем прийняття криптовалют
Експерти платформи вбачають у цьому позитивнуий знак. Подальше збільшення рівня прийняття галузі серед цих країн може дати поштовх до відповідної тенденції на глобальному світовому рівні.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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