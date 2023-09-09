Власників криптовалюти Bitcoin стало більше, ніж мешканців однієї з країн ЄС — Finance.ua

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Власників криптовалюти Bitcoin стало більше, ніж мешканців однієї з країн ЄС

Криптовалюта
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Власників криптовалюти Bitcoin стало більше, ніж мешканців однієї з країн ЄС
Власників криптовалюти Bitcoin стало більше, ніж мешканців однієї з країн ЄС
Згідно з твітом криптоаналітика Ali_Charts на платформі X, кількість ходлерів флагманської криптовалюти перевищила рівень населення однієї з країн ЄС. Сумарна кількість власників Bitcoin склала 48.5 млн, тоді як громадянами Іспанії є лише 47.5 млн осіб.
Незважаючи на ведмежий тренд BTC, не лише дрібні та середні, а й великі інвестори активно нарощують кількість своїх віртуальних активів. На думку дослідника Ali_Charts та його колег, це вказує на великий рівень довіри інвесторів. За даними криптоаналітичної платформи IntoTheBlock, за останні 2 тижні серпня 2023 року, гаманці, що володіють мінімум 0.1% від загальної кількості BTC, придбали флагманську криптовалюту на суму понад 1.5 млрд.

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Експерти IntoTheBlock повідомили про вражаючу активність китів. Саме це дозволило вперше в історії збільшити загальну кількість власників Bitcoin до 48 млн. Проте фахівці повідомили, що саме падіння ВТС стало причиною покупки для багатьох інвесторів.
Криптовалютний аналітик Inmortal переконаний, що BTC готується до останнього руху вниз перед початком нового бичачого ринку. Як розповів експерт своїм 198 700 підписникам на платформі X, на ВТС очікує корекційний рух до рівня $20 000.
«Останнє падіння в історії», — написав Inmortal, переконуючи користувачів, що після масштабного обвалу флагман ринку більше не опускатиметься у ціні. Після істотного падіння Bitcoin досягне $50 000, заявив аналітик. Inmortal вважає, що наразі Bitcoin повторює цінову динаміку останніх місяців 2019 року, коли токен прорвався нижче своєї підтримки на рівні близько $10 000 і впав до рівня $6 000.
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За матеріалами:
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