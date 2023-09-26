Криптовалютний аналітик спрогнозував падіння біткоїна до $23 000 — Finance.ua
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Криптовалютний аналітик спрогнозував падіння біткоїна до $23 000

Криптовалюта
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Криптовалютний аналітик спрогнозував падіння біткоїна до $23 000
Криптовалютний аналітик спрогнозував падіння біткоїна до $23 000
Криптовалютний аналітик Бенджамін Коуен поділився своїм новим прогнозом траєкторії руху біткоїна. Експерт припустив, що після кількох тижнів торгування у вузькому діапазоні ціна BTC може впасти до позначки $23 000.
Коуен підкреслив, що біткоїн продовжує торгуватися в нижньому рівні діапазону, і висловив стурбованість поточними проблемами криптовалютного ринку.
Прогноз аналітика базується на історичних закономірностях, згідно з якими ціна флагманської криптовалюти зазвичай значно просідає перед халвінгом. На думку Коуена, дані минулих циклів свідчать про не надто високі показники BTC та інших криптовалют на етапі, що передує важливій події.
Однак очікування Коуен не скасовують низки бичачих прогнозів, зроблених як самим аналітиком, так і низкою інших відомих учасників криптоспільноти та компаній.
Дослідницька компанія Fundstrat припустила, що на тлі халвінгу ціна BTC може підскочити більш ніж на 500% порівняно з поточною вартістю і досягти позначки $180 000. А Standard Chartered, що спеціалізується на банківських та фінансових послугах, припустила, що ціна флагмана ринку в цьому році може досягти позначки $120 000 до кінця 2024 року.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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